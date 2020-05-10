2020-05-10T13:51:06+03:00
Общество

Заливные поросята ушли в прошлое: Шеф-повар рассказал об изменившемся меню на кремлевских приемах

Бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский" объяснил, почему не стали поддерживать старые кулинарные традиции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Меню на президентских приемах стало более современнымМеню на президентских приемах стало более современнымФото: REUTERS
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На Кремлевских приемах больше не подают заливных поросят и осетров.

Эти блюда были популярны на столах в купеческих домах 19 века и перекочевали на президентские столы советских и российских лидеров. Выглядели блюда впечатляюще в первую очередь своими размерами, поэтому часто ими угощали иностранных почетных гостей в Кремле.

- При Борисе Николаевиче Ельцине было наследие, скажем так, советского прошлого: заливные поросята и осетры, потом, при Путине, это продолжалось, но уже ввели что-то более современное,- рассказал РИА Новости бывший генеральный директор Комбината питания "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Изменения были необходимы, поскольку меняются и вкусы, и технологии. Есть определенные стандарты приемов, подачи блюд. Российские специалисты даже ездили в Париж, изучать, как готовит шеф у президента Франции.

- Поддерживать старые традиции сложно технологически - нужно иметь спецоборудование для подогрева, да и большой штат официантов,- объяснил шеф-повар.

Его коллега, шеф-повар, Анатолий Галкин, рассказывал о "запретных" блюдах на столах российских лидеров. Например, Борис Ельцин не любил морепродукты, а Михаил Горчачев отказывался от дичи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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