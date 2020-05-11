2020-05-11T04:38:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт назвал сценарий выхода на плато коронавируса, который нельзя исключать

Плато в России может быть несколько
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Эксперт назвал сценарий выхода на плато коронавируса, который нельзя исключатьЭксперт назвал сценарий выхода на плато коронавируса, который нельзя исключатьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков рассказал kp.ru, какой сценарий выхода на плато по коронавирусу может ждать Россию в ближайшем будущем.

По словам врача, нужно просчитывать риски и нельзя исключать "нехорошие" варианты развития событий.

- Сейчас в России ежедневный прирост числа новых пациентов составляет 10-11 тысяч. Но ведь совсем недавно, в конце апреля, у нас больше недели было от 5 000 до 6 400 случаев. То, что мы наблюдаем сейчас, и то, что было неделей ранее - плато, - заявил Крючков.

Однако нынешнее плато, возможно, не последнее, предупредил врач.

- Если у нас темп прироста новых случаев будет сохраняться около 5,5-6%, то мы будем расти к 12-13 тысяч инфицированных и далее. То есть, после этого плато "пойдет" наверх. Вместо того, чтобы "пойти вниз". Этого нельзя исключать, - объяснил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВОЗ: Россия, возможно, вышла на плато по коронавирусу

Значит ли это, что станет меньше заболевших и почему медицинские чиновники предрекают больше смертей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах врачам, лечащим пациентов от COVID-19
Эксперт назвал сценарий выхода на плато коронавируса, который нельзя исключать
Врач назвал важное отличие в распределении больных коронавирусом в России от других стран
Названы регионы, где россияне чаще всего нарушают режим самоизоляции
Россиян предупредили о похолодании: подробный прогноз погоды на неделю
Названа цифра снижения числа новых случаев коронавируса в России
В сети нашли карту мира 1922 года с несуществующим государствам
Роскосмос подтвердил разрушение топливных баков в космосе
Путин рассмотрит возможность продления нерабочих дней в России
Названа возможная причина трагического пожара в Красногорске
В Красногорске вспыхнул крупный пожар в частном пансионате для престарелых
Названа главная ошибка москвичей при оформлении пропусков
Футболист убил пятилетнего сына и пытался списать все на коронавирус
Впервые в истории отменен Каннский кинофестиваль
Опубликован предварительный график вывозных рейсов россиян
Еще один фигурист перешел от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Врач оценил эффективность аппаратов ИВЛ при борьбе с коронавирусом
Выборы польского президента признаны несостоявшимися
Космонавт Вагнер показал на МКС самую маленькую копию Знамени Победы
Авербух опроверг сообщения о штрафе за нарушение самоизоляции
Великобритания останется на карантине как минимум до 1 июня
Эксперт спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом с наступлением жары в России
Коронавирус выявили у 1 723 российских военнослужащих
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,9 млн человек