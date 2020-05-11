Эксперт назвал сценарий выхода на плато коронавируса, который нельзя исключать
Эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков рассказал kp.ru, какой сценарий выхода на плато по коронавирусу может ждать Россию в ближайшем будущем.
По словам врача, нужно просчитывать риски и нельзя исключать "нехорошие" варианты развития событий.
- Сейчас в России ежедневный прирост числа новых пациентов составляет 10-11 тысяч. Но ведь совсем недавно, в конце апреля, у нас больше недели было от 5 000 до 6 400 случаев. То, что мы наблюдаем сейчас, и то, что было неделей ранее - плато, - заявил Крючков.
Однако нынешнее плато, возможно, не последнее, предупредил врач.
- Если у нас темп прироста новых случаев будет сохраняться около 5,5-6%, то мы будем расти к 12-13 тысяч инфицированных и далее. То есть, после этого плато "пойдет" наверх. Вместо того, чтобы "пойти вниз". Этого нельзя исключать, - объяснил эксперт.
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ИСТОЧНИК KP.RU