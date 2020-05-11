Коронавирус в России, последние новости на 11 мая 2020: назаны последствия коронавируса для здоровья переболевших им

Число заболевших коронавирусом в России на 11 мая 2020 составляет 209 688 случаев. Таковы официальные данные, собранные оперативными штабами по борьбе с распространением инфекции.

Во время пандемии коронавируса крайне важно фильтровать информацию о болезни. Дабы не получить проблемы. "КП" разобралась, почему в столь сложное время люди могут верить кому угодно, но только не специалистам. В России действует режим самоизоляции, все люди сидят по домам, лишь изредка выходя из своих квартир. Мы провели эксперимент - что будет, если в подъезде поставить "коробку добра".

Между тем, эксперты уже делают выводы относительно того, что будет после коронавируса с теми, кто уже переболел это инфекцией. Последствия для здоровья могут стать разными - как головная боль, хроническая усталость, так и вовсе инсульт, либо же инфаркт.

Роспотребнадзор уже выпустил, к слову, пояснения, относительно грядущего выхода с карантина - в числе первых будут открываться небольшие магазины и салоны красоты. Бывший главный сантиарный врач России Геннадий Онищенко в интервью обозревателю "КП" Александру Гамову высказал дельную мысль, призвав соблюдать режим самоизоляции:

- Выполнить все те обязательства, которые на нас возложены. Мы можем и должны работать. Но при этом - соблюдать все требования безопасности, а не просто заниматься вот такой фрондой. Тем более, что совсем немного осталось сделать для того, чтобы остановить распространение в нашей стране этой инфекции, - сказал Онищенко.