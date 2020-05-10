ВОЗ: Россия, возможно, вышла на плато по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения надеется, что Россия вышла на плато по распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России в интервью информационному агентству Bloomberg.

Хотя в России уже более недели регистрируется свыше 10 000 новых подтвержденных случаев заболевания в день, а 10 мая их общее число превысило 200 000, рост числа инфицированных замедлился и, начиная с 6 мая, снижается с уровня в 7% до сегодняшних 5,5%.

- Случаи заболевания все еще есть, но темпы роста стабилизируются, - сказала в интервью агентству Bloomberg Мелита Вуйнович. - Мы действительно надеемся, глядя на последние несколько дней, что это плато. Однако Мелита Вуйнович предполагает, что в России в ближайшее время начнет увеличиваться число смертельных исходов течения COVID-19.

Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Почему ВОЗ предрекает рост смертности от коронавируса в России? «КП» обратилась за комментарием к эксперту по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунологу Николаю Крючкову.

- На сегодня темпы прироста новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в России составляют 5,5%, а темпы прироста смертей 4,8%. Если мы посмотрим, что у нас было месяц назад, то прирост смертей составлял 24%, в то время как прирост новых случаев составлял 17,6%. Получается, что месяц назад, а также 20 дней назад и 10 дней назад, как это и бывает в эту стадию эпидемии, ежедневный прирост смертей превалировал над ростом случаев инфицирования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776426" frameborder="0"></iframe> Одинокий Александровский сад в период режима самоизоляции.Вместе с улицами Москвы опустел и Александровский сад, на территории которого раньше не смолкали голоса горожан и туристов. Вследствие режима самоизоляции самое сердце столицы осталось без посетителей.

А вот последнее измерение с 9 на 10 мая показало иную картину: у нас прирост смертей меньше, чем прирост новых случаев. Возможно, это временное явление. В чем здесь может быть дело? Это может быть объективная реальность, когда система здравоохранения действительно справляется, это может быть связано с системой учета смертей, не отнесения части из них к COVID-19: возможно, часть смертей у ковид-положительных людей заносится в статистику как «нековидные».

Надо сказать, что летальность, рассчитанная с 14-дневным лагом, составляет в России около 2%, и это неплохой показатель, сопоставимый с Германией. Ниже, чем в Швейцарии, значительно ниже, чем в Бельгии, Швеции, Британии, гораздо ниже, чем было в Италии и Испании. И такая низкая летальность в России – действительно феномен. Это может быть связано с особенностями популяции, например, с БЦЖ вакцинацией или полиомиелитной всеобщей живой вакцинацией, которая была проведена. Быть может, это связано с поло-возрастной структурой. В России среди ковид-пациентов превалируют женщины, а пожилых у нас значительно меньше, чем в отмеченных выше странах. Это надо будет изучать. Либо более высокая выявляемость случаев инфицирования (за счёт бессимптомных и лёгких эпизодов) – причина более низкой летальности. В общем, скорее всего печь идёт о влиянии совокупности нескольких из выше перечисленных факторов.

Темпы прироста новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в России составляют 5,5%, а темпы прироста смертей 4,8%.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так что, да, можно сказать, что мы в России сейчас на эпидемиологическом плато. Прирост ежедневный количества новых случаев составляет 10 000 – 11 000. Но ведь совсем недавно, в конце апреля, у нас больше недели было от 5 000 до 6 400 случаев. И это тоже было плато. Поэтому наше теперешнее плато – оно, возможно, не последнее. Если у нас темп прироста новых случаев будет сохраняться около 5,5% - 6%, то мы будем расти к 12 000 – 13 000 и далее. То есть, после этого плато нашего мы «пойдем» наверх. Вместо того, чтобы «пойти вниз». Этого нельзя исключать.

Дальше надо понимать, что у нас больницы сейчас заполнены, в каких-то регионах – значительно заполнены. Новые пациенты все время поступают. Поэтому может произойти перегрузка системы здравоохранения и повышение летальности, рост числа смертей. Также мы понимаем, что у нас увеличивается общее количество выявленных случаев COVID-19, а значит и умирать могут больше людей. И динамически количество смертей опережает число новых случаев примерно на две – три недели. Поэтому в течение двух – трех недель количество смертей действительно может вырасти. А насколько, сказать сложно, это может зависеть, в числе прочего, от того, насколько высока у нас недоучтенность летальных случаев от коронавируса.

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