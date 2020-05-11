Акции есть, а денег нет: Журналисты узнали о долгах Илона Маска перед банками

11 Май 2020 2020-05-11T10:33:42+03:00

Стало известно, что означал твитт предпринимателя о продаже всего имущества

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Илон Макс набрал кредитов и живет в долг - об этом сообщает The Wall Street Journal.

1 мая предприниматель сделал неожиданное признание в твиттер:

- Я продаю все свое физическое имущество. У меня не будет дома.

Оказалось, что это заявление вполне может быть правдой -по версии журналистов, у Маска больше 500 миллионов долларов долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU