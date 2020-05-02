2020-05-02T07:29:40+03:00
В мире

"У меня не будет дома": Илон Маск собирается продать все свои вещи и имущество

Своим заявлением он обрушил акции Tesla почти на 10%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещиИлон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в Twitter о своём намерении продать почти всё своё имущество и этим обрушил акции компании Tesla.

- Я продаю почти всё своё физическое имущество. У меня не будет дома, - написал Илон Маск в своём сообщении.

Следующим твитом Маска стало заявление об акциях собственной компании.

- Акции Tesla стоят слишком дорого, по моему мнению, - заявил Маск.

После этого акции автокомпании упали на 9,35% и стали стоить $708,77.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале августа Маск написал в Twitter, что хочет превратить фирму Tesla в закрытое акционерное общество и купить все её ценные бумаги по 420 долларов за единицу. Позже он отказался от этой идеи, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на Маска в суд за этот пост, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами и введении акционеров в заблуждение.

Илону Маску пришлось заплатить штраф в 20 миллионов долларов и покинуть пост председателя совета директоров компании. Кроме того, Маску запрещено писать в Twitter о компании Tesla без согласования с юристами.

Сайт kp.ru также сообщал, что Маск опубликовал подряд сразу три твита с призывами освободить США и вернуть людям свободу и ввёл своих подписчиков в недоумение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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