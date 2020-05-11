Как вернуть налог самозанятым за 2019 год и получить дополнительную выплату в 2020 году

11 Май 2020 2020-05-11T19:32:16+03:00

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Самозанятым гражданам полностью вернут налог на доход, уплаченный ими в 2019 году — об этом рассказал президент Владимир Путин, выступая 10 мая на расширенном заседании, посвященном путям выхода из кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

Речь идет о возврате тех 4% или 6%, которые самозанятые выплачивали государству с доходов от продажи своих услуг (4% платили с доходов от продажи частным лицам, 6% - организциям).

Более того, в нынешнем году всем самозанятым будет выделено пособие размером в 1 региональный МРОТ, из которого они смогут выплачивать свой налог на доход.

«В прошлом году, в четырёх регионах страны – в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях – самозанятые граждане, а это люди, которые, в том числе, оказывают транспортные услуги, сдают недвижимость, работают репетиторами, нянями и так далее, получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из так называемой серой зоны и платить налог в размере четырёх или шести процентов от дохода, - сказал Путин. - Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тысяч человек. Эти люди поверили государству, поверили его гарантиям работать защищённо и цивилизованно. В этой связи считаю, что такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме».

Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах, и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч, отметил президент.

«Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы», - сказал Путин.

Как будет действовать выплата? Например, самозанятая москвичка сдает однокомнатную квартиру за 30 тыс. руб. С этой суммы она должна платить налог 4%, то есть 1200 руб. ежемесячно или 12 тыс в год. В Москве МРОТ составляет 12300 рублей. Получается, что «налогового капитала» нашей хозяйке вполне хватит, чтобы до конца года забыть о налоге на доход.

В своем выступлении, которое длилось 40 минут и транслировалось по федеральным телеканалам, Владимир Путин рассказал о мерах поддержки населению и бизнесу.

Кроме того, президент заявил, что с 12 мая заканчивается период нерабочих дней.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778491" frameborder="0"></iframe> Путин о поддержке малых и средних предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU