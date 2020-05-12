Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми

12 Май 2020 2020-05-12T00:43:48+03:00

Чтобы их получить, нужно подать заявление через портал госуслуг или на сайте Пенсионного фонда

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Кабинет министров России утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми, сообщает пресс-служба правительства на сайте кабмина. Отмечается, что семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить разовую выплату в десять тысяч рублей на каждого ребенка уже с 1 июня, правительство утвердило правила оказания такой материальной помощи.

Чтобы ее получить, можно дистанционно подать заявление через портал «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Можно также лично обратиться в территориальное отделение «по месту жительства, пребывания или фактического проживания», добавили в кабмине. Рассматривать заявление должны не более пяти дней, а на осуществление выплаты отводится три дня.

Кроме того, все российские семьи, в которых есть дети до трех лет, могут воспользоваться еще одной мерой поддержки – выплатой в размере пяти тысяч рублей на каждого малыша за апрель, май и июнь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране, однако в отдельных регионах режим самоизоляции по решению местных властей может быть продлен. Кроме того, глава государства рассказал, что ко всем уже установленным выплатам семьям с детьми прибавятся новые, в частности – по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

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Президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Но перед этим президент подвел итог шестинедельных «каникул» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU