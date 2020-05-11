2020-05-11T19:49:55+03:00
Экономика

Экономист о прямых выплатах 10 тысяч семьям с детьми: «Очень вовремя, у людей реально кончились деньги»

Поддержку окажут 27 млн российских детей
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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10 тысяч рублей на ребенка независимо от доходов — это хорошая мера.10 тысяч рублей на ребенка независимо от доходов — это хорошая мера.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая 2020 года. В отдельных регионах режим самоизоляции может быть продлен. Вместе с тем, глава государства озвучил новый, третий по счету пакет мер государственной поддержки граждан и бизнеса. В первую очередь, президент подробно рассказал том, что положено семьям с детьми. Ко всем уже установленным выплатам прибавится безусловная - 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.

Также в два раза увеличен минимальный размер пособия на ребенка . 5 тысяч рублей с мая по июнь получат родители детей до 3 лет. Около 33 тысяч рублей на ребенка от 3-х до 7-и лет разово за все предыдущие месяцы с начала года получат малообеспеченные семьи, далее – половину прожиточного минимума на ребенка ежемесячно (порядка 5500 рублей). И в течение трех месяцев (с апреля по июнь) по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка выплатят семьям, где один или оба родителя лишились работы. Всего же адресную поддержку получат около 27 миллионов российских детей.

По оценкам доктора экономических наук Александра Сафонова общий объем поддержки будет измеряться в сотнях миллиардов рублей.

- То, что наконец перешли к мерам прямой поддержки семей, очень важно, - считает Сафонов. - 10 тысяч рублей на ребенка независимо от доходов — это хорошая мера. Хотя полностью потери граждан восстановить не удастся, потому что некоторые люди полностью потеряли источники доходов, которые могли быть серьезно выше той суммы, которую обещает государство.

По словам экономиста, нужно думать о том, как поддерживать семьи более длительный период времени. Особенно такие, где родители потеряли работу.

- После снятия карантинных мер главной проблемой будет отсутствие работы, - продолжает он. - Численность официально зарегистрированных безработных удвоилась, достигла 1,4 миллиона человек. А дальше безработица будет только нарастать.

Сафонов считает, что все деньги, которые выплатят семьи, уйдут на текущие проблемы — оплату коммуналки, покупку еды.

- По данным ЦБ, почти на 40% обвалился спрос на продукты питания — это свидетельствует от том, что семьи экономят не потому, что хотят отложить, а потому что реально денег нет. Все, что было, уже потрачено. Поэтому государственная поддержка своевременная.

Путин о мерах поддержки семей с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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