2020-05-13T17:07:54+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ: От экзамена можно вообще отказаться

Экзамен будут сдавать только выпускники, планирующие поступать в вуз
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Минпросвещения рассказали, можно ли отказаться от ЕГЭ в этом годуВ Минпросвещения рассказали, можно ли отказаться от ЕГЭ в этом годуФото: Евгения ГУСЕВА
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В Минпросвещения сообщили о том, что ЕГЭ в этом году может пройти во второй половине июня. Сначала экзамен перенесли на 8 июня, однако сейчас стало понятно, что эпидемиологическая ситуация требует более длительной отсрочки.

Еще одно важное изменение, касающееся ЕГЭ - в этом году от экзамена можно вообще отказаться. Его будут сдавать только те, одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вуз. Для тех, кто этого делать не собираются, все экзамены, включая русский язык и математику, отменяются. Оценки в аттестат им выставят на основе годовых отметок.

Те выпускники, которые откажутся сдавать ЕГЭ в этом году, при желании смогут это сделать в следующим или через несколько лет. Им нужно будет зарегистрироваться и прийти на экзамен вместе с выпускниками текущего года. В принципе такой же механизм действует и сейчас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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