ЕГЭ и коронавирус: как изменится прием в вузы и что сейчас делать родителям

Министерство просвещения объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах. Раннее их старт перенесли на 8 июня. Но уже понятно, что итоговые испытания в связи с эпидемической ситуации сдвинут на более поздний срок.

Когда ЕГЭ все-таки стартует?

Точная дата пока не сообщается:

- Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время, - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, – подтвердил министр просвещения Сергей Кравцов. - Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено.

Как получат аттестат те выпускники, которые решат отказаться от ЕГЭ?

Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены отменяются, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

Что будет с девятиклассниками?

Для них полностью отменили экзамены в этом году, оценки в аттестат им также выставят на основе годовых отметок.

А если ребенок откажется от ЕГЭ, а в следующем году решит пойти в вуз?

Если кто-то из нынешних выпускников 11 класса, отказавшийся от ЕГЭ, спустя несколько лет решит пойти в вуз, он сможет зарегистрироваться и сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года. Уже сейчас действует такой порядок для тех, кто по каким-то причинам оказался без результатов ЕГЭ, а поступает в росссийский вуз. Кстати, те кто планировал именно так сдавать ЕГЭ в этом году, могут сдавать его, как и собирались – в те даты, которые будут названы в ближайшее время.

Можно ли поменять предметы по выбору, раз впереди есть время на подготовку?

Несмотря на отсрочку, поменять предметы по выбору нельзя – задания для разных вариантов готовятся сильно заранее, как и весь организационный процесс. Так что тем, кто планирует поступление в вузы, стоит готовиться и не рассчитывать на поблажки.

Что изменится для медалистов?

Изменятся правила и для медалистов. Аттестат с отличием получат те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и закрыл на «отлично» оба полугодия. Детальные правила для них еще уточняются, а Министерство высшего образования и науки сейчас вносит коррективы правила приемной кампании в вузах.

Как изменится прием в вузы?

Министерство высшего образования, очевидно, будет корректировать приемную компанию – хотя бы в части сроков, но более детальные решения появятся в ближайшее время. Пока известна следующая позиция Минобра:

- Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре, - заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков. - Мы понимаем сложившуюся ситуацию, в которой оказались многие российские семьи, особенно те семьи, где дети заканчивают школы и планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году. В текущей ситуации Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года.

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