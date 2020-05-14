Глава Роспотребнадзора сообщила, что рост числа заболеваний коронавирусом остановлен

14 Май 2020 2020-05-14T18:00:14+03:00

Число заболевших по данным на 14 мая ниже, чем за предыдущие несколько дней Фото: REUTERS

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост числа заражений коронавирусом остановлен. Почти 11 дней регистрируют примерно одинаковые суточные показатели. Сегодняшние данные оказались ниже, чем за предыдущие несколько дней. Например, это на 0,5 процентов меньше, чем на 13 мая.

По данным на 14 мая коронавирус обнаружили у 9 974 человек за сутки.

- Я бы очень осторожно подошла к оценке. Сказала бы, что мы остановили рост на сегодняшний день... Уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный, — заявила она в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Около 40 процентов инфицированных не имеют симптомов. Ученые предупреждают - заразиться можно даже при обычном разговоре, не только при кашле и чихании. Частицы инфекции могут оставаться в воздухе до 14 минут.

В Москве, где больше всего инфицированных, приступили к новому этапу борьбы с пандемией - массовому тестированию на антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU