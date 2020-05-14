2020-05-14T19:36:15+03:00
Общество

Российские вузы не готовы отказываться от приема студентов на основании резульатов ЕГЭ

Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков озвучил позицию российских вузов по вопросу ЕГЭ. На фоне пандемии коронавиурса стали чаще звучат предложения об отмене единого госэкзамена в этом и возможно, в последующие годы. Однако, сами вузы считают такой подход неверным, поскольку ЕГЭ дает равные шансы на поступление для детей из больших городов и маленьких. Не нужно, как раньше, ездить из районов в города, где расположены университеты, чтобы сдать экзамены в сам вуз.

- Российские вузы считают принципиальным <...> осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ,- сказал Фальков в интервью на канале "Россия 24".

ИСТОЧНИК KP.RU

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