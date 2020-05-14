Российские вузы не готовы отказываться от приема студентов на основании резульатов ЕГЭ
Глава Минобрнауки Валерий Фальков озвучил позицию российских вузов по вопросу ЕГЭ. На фоне пандемии коронавиурса стали чаще звучат предложения об отмене единого госэкзамена в этом и возможно, в последующие годы. Однако, сами вузы считают такой подход неверным, поскольку ЕГЭ дает равные шансы на поступление для детей из больших городов и маленьких. Не нужно, как раньше, ездить из районов в города, где расположены университеты, чтобы сдать экзамены в сам вуз.
- Российские вузы считают принципиальным <...> осуществлять прием в 2020 году так же, как и в предыдущие годы, по результатам ЕГЭ,- сказал Фальков в интервью на канале "Россия 24".
ИСТОЧНИК KP.RU