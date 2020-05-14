В редакцию Financial Times передали письмо с требованием опровергунть публикацию о смертности в России от коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T22:00:09+03:00

По данным издания в России смертность от коронавируса ваше официальной Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В российском посольстве в Великобритании требуют от издания Financial Times опубликовать опровержение статьи, в которой утверждают о якобы заниженной смертности от коронавиурса в России.

В дипмиссии подготовили письмо и отправили в редакцию, кроме того посол Андрей Калин лично переговорил на эту тему с редактором Руле Халаф.

- Опубликованные материалы совершенно не отражают действительность, не отражают то, что происходит в России, а самое главное, не отражают тех усилий, которые органы правительства и все остальные органы власти делают, чтобы бороться с коронавирусом, - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию "дезинформационной пандемией". В министерстве направили обращения с требованием опубликовать опровержения сразу к двум редакциям, помимо Financial Times, аналогичное сообщение появилось на страницах New York Times.

ИСТОЧНИК KP.RU