13 Май 2020 2020-05-13T21:02:43+03:00

МИД РФ требует опубликовать опровержение на дезинформацию о коронавирусе в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times и New York Times с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в России.

В ведомстве утонили, что письма передадут через посольства США и Великобритании в четверг, 13 мая.

«Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии», - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Также адресовали соответствующее обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ (Арлему) Дезиру, генсеку ЮНЕСКО (Одре) Азуле. Аналогичные материалы направим в секретариат ООН, в качестве примера той самой "инфодемии", к борьбе с которой призвал мир генсек (Антониу) Гуттереш», - добавила дипломат.

Напомним, ранее представитель внешнеполитического ведомства назвала «дезинформационной пандемией» статью газеты Financial Times, которая говорит о том, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных.

Эту же заметку американского издания прокомментировал бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он заявил, что подобные сообщения являются «непрофессиональным хайпом» и призвал считать смертность после окончания пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU