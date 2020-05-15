Второй день коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже единицы

15 Май 2020 2020-05-15T10:53:40+03:00

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Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,94 по состоянию на 15 мая и уже вторые сутки держится ниже единицы

Для Москвы этот показатель составил 0,84, также обновив минимум.

Коэффициент распространения показывает, сколько один инфицированный заражает людей до перехода в изоляцию.

Формулу его расчёта Роспотребнадзор привёл в рекомендациях для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Отмечается также, что этот показатель должен быть менее единицы, чтобы начать переход к первому этапу ослабления ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU