Второй день коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже единицы
Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,94 по состоянию на 15 мая и уже вторые сутки держится ниже единицы
Для Москвы этот показатель составил 0,84, также обновив минимум.
Коэффициент распространения показывает, сколько один инфицированный заражает людей до перехода в изоляцию.
Формулу его расчёта Роспотребнадзор привёл в рекомендациях для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Отмечается также, что этот показатель должен быть менее единицы, чтобы начать переход к первому этапу ослабления ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU