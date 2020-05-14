2020-05-14T10:58:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В России впервые за 12 дней меньше 10 тысяч заболевших за сутки

Показатели за последние сутки приблизились к показателям 2 мая
Ася КУЗНЕЦОВА
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Число новых заболевших в РФ, по сравнению со вчерашним днём, снизилось на 0,5%Число новых заболевших в РФ, по сравнению со вчерашним днём, снизилось на 0,5%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за минувшие сутки выявлено 9 974 новых заражённых коронавирусом. Последний раз ежесуточный показатель составлял меньше 10 тысяч только 2 мая. Тогда по всей стране специалисты зафиксировали 9 623 новых случая заражения коронавирусом.

Рекордный прирост новых заболевших был 11 мая. Тогда тест на COVID-19 оказался положительным у 11 656 новых пациентов.

Последний раз меньше 10 тысяч заболевших было выявлено 2 мая Фото: Яндекс

Последний раз меньше 10 тысяч заболевших было выявлено 2 маяФото: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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