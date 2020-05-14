В России впервые за 12 дней меньше 10 тысяч заболевших за сутки

14 Май 2020 2020-05-14T10:58:16+03:00

Число новых заболевших в РФ, по сравнению со вчерашним днём, снизилось на 0,5% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Показатели за последние сутки приблизились к показателям 2 мая

Изменить размер текста: A A

В России за минувшие сутки выявлено 9 974 новых заражённых коронавирусом. Последний раз ежесуточный показатель составлял меньше 10 тысяч только 2 мая. Тогда по всей стране специалисты зафиксировали 9 623 новых случая заражения коронавирусом.

Рекордный прирост новых заболевших был 11 мая. Тогда тест на COVID-19 оказался положительным у 11 656 новых пациентов.

Последний раз меньше 10 тысяч заболевших было выявлено 2 маяФото: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU