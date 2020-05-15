Число зараженных коронавиурсом в мире превысило численность населения Хорватии

15 Май 2020 2020-05-15T21:17:46+03:00

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В мире коронавирусом заражены свыше 4,5 миллионов человек. Это больше, чем численность населения некоторых европейских стран, например, Хорватии, где проживает 4,1 миллион человек.

В американском университете Джона Хопкинса обновили данные по коронавирусу в мире на 15 мая. Пятерку стран по числу инфицированных возглавляет США - здесь больше 1,4 миллионов зараженных. На втором месте Россия - свыше 262 тысяч человек с коронавирусом. Третьей стала Великобритания -238 тысяч инфицированных.

Умерли больше 304 тысяч человек.

В ВОЗ заявляют о новом симптоме коронавиурса у детей. Только в Нью-Йорке умерли уже три ребенка с синдромом Кавасаки, который возник у зараженных на фоне коронавируса. Врачей по всему миру предупреждают, что таких пациентов нужно обязательно проверять на Covid-19, а родителей просят не заниматься домашним лечением. Симптомы воспаления - высокая температура, сыпь на коже и слизистых оболочках. Когда болезнь прогрессирует, отказывают сразу несколько органов.

ИСТОЧНИК KP.RU