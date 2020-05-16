Небензя рассказал, какой толчок дала пандемия коронавируса СБ ООН

16 Май 2020 2020-05-16T04:47:09+03:00

Постпред России при ООН Василий Небензя на одном из заседаний СБ Фото: REUTERS

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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию в мире с коронавирусом.

- Пандемия COVID-19 дала толчок обсуждению рабочих методов СБ ООН в сложившихся нештатных обстоятельствах. Совет наладил свою деятельность с учетом обстановки, в которой мы оказались. Приветствуем это достижение и призываем всех придерживаться согласованного плана действий, - написано от имени Небензи в посте в Твиттере на странице Российской миссии в ООН.

Также по мнению дипломата, Совет безопасности ООН должен оставаться верным своим приоритетам и безопасности, несмотря ни на какие трудности.

Ранее сайт kp.ru писал, что Небензя потребовал от постпреда США в ООН Хейли не называть власти России "режимом Путина". Постпред РФ публично отчитал коллегу из США за несоблюдение элементарных правил приличия.

ИСТОЧНИК KP.RU