Небензя рассказал, какой толчок дала пандемия коронавируса СБ ООН
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию в мире с коронавирусом.
- Пандемия COVID-19 дала толчок обсуждению рабочих методов СБ ООН в сложившихся нештатных обстоятельствах. Совет наладил свою деятельность с учетом обстановки, в которой мы оказались. Приветствуем это достижение и призываем всех придерживаться согласованного плана действий, - написано от имени Небензи в посте в Твиттере на странице Российской миссии в ООН.
Также по мнению дипломата, Совет безопасности ООН должен оставаться верным своим приоритетам и безопасности, несмотря ни на какие трудности.
Ранее сайт kp.ru писал, что Небензя потребовал от постпреда США в ООН Хейли не называть власти России "режимом Путина". Постпред РФ публично отчитал коллегу из США за несоблюдение элементарных правил приличия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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