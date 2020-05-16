2020-05-16T16:31:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаях

Специалист отметил, что в России делается колоссальное количество тестов в сутки
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаяхЭксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаяхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пандемия, охватившая все регионы страны, заставила властей и медиков мобилизовать все свои усилия для того, чтобы своевременно и качественно выявлять зараженных и противодействовать коронавирусу. На территории России проводят огромное количество тестов на инфекцию, и нередко система выявляет коронавирус у пациентов, которые уже вылечились от заболевания.

В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, в каких случаях возможно такое стечение обстоятельств, и какие факторы оказывают влияние на проведение диагностики.

- Это можно объяснить двумя возможными вариантами. Например, у пациента тест на коронавирус дал положительный результат. Его госпитализировали, вроде как-то пролечили, естественно, тест у такого человека не обнаружит вирус. Но поскольку он находился в инфекционной больнице, там он этот вирус мог подхватить. И уже следующий тест, когда его выписали за отсутствием симптомов, когда он обратно вернулся, уже с другими симптомами коронавирусной инфекции. И они и могли зафиксировать уже правильное состояние, - отметил специалист.

Павел Волчков также подчеркнул значительное влияние человеческого фактора в данной области.

- Текущая система тестирования, она не роботизирована до конца. Там есть люди, они работают на износ. В России делается колоссальное количество тестов в сутки. В мире мы занимаем второе место по абсолютному числу тестов. Безусловно, возможны ошибки, - объяснил глава Лаборатории геномной инженерии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, только за минувшие сутки медики провели около 242 тысячи исследований на COVID-19. Общее количество проведенных тестов на коронавирус в России уже достигло отметки в 6,6 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прирост сбережений россиян упал почти на 14%
Правительство объяснило, как будут рассчитывать доплаты врачам за борьбу с коронавирусом
Эксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаях
Минтранс ожидает восстановления пассажиропотока на ЖД к осени
СК проверяет невыплаты компенсаций врачам за борьбу с коронавирусом
Разместивший фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" раскаялся в содеянном
Глава Минтраса: "Если соблюдать социальную дистанцию в самолетах, билет будет стоить 70 тысяч рублей"
Умер Роман Абжелилов, врач баскетбольного клуба ЦСКА
Модель вышла замуж за парня, которого мама звала принцем, но оказалось, что это не лесть, а реальный титул
Полиция съезжается к Лувру: в Париже должна пройти первая после карантина акция «желтых жилетов»
Эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавируса
«Замолчите насчёт Лёши!»: Тарасова вступилась за Ягудина, которого обвинили в пьяных дебошах
В СКР навали причастных к реабилитации нацизма в ходе шествия «Бессмертного полка»