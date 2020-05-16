Эксперт: Повторное выявление коронавируса возможно при двух случаях

16 Май 2020 2020-05-16T16:31:05+03:00

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Пандемия, охватившая все регионы страны, заставила властей и медиков мобилизовать все свои усилия для того, чтобы своевременно и качественно выявлять зараженных и противодействовать коронавирусу. На территории России проводят огромное количество тестов на инфекцию, и нередко система выявляет коронавирус у пациентов, которые уже вылечились от заболевания.

В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, в каких случаях возможно такое стечение обстоятельств, и какие факторы оказывают влияние на проведение диагностики.

- Это можно объяснить двумя возможными вариантами. Например, у пациента тест на коронавирус дал положительный результат. Его госпитализировали, вроде как-то пролечили, естественно, тест у такого человека не обнаружит вирус. Но поскольку он находился в инфекционной больнице, там он этот вирус мог подхватить. И уже следующий тест, когда его выписали за отсутствием симптомов, когда он обратно вернулся, уже с другими симптомами коронавирусной инфекции. И они и могли зафиксировать уже правильное состояние, - отметил специалист.

Павел Волчков также подчеркнул значительное влияние человеческого фактора в данной области.

- Текущая система тестирования, она не роботизирована до конца. Там есть люди, они работают на износ. В России делается колоссальное количество тестов в сутки. В мире мы занимаем второе место по абсолютному числу тестов. Безусловно, возможны ошибки, - объяснил глава Лаборатории геномной инженерии.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, только за минувшие сутки медики провели около 242 тысячи исследований на COVID-19. Общее количество проведенных тестов на коронавирус в России уже достигло отметки в 6,6 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU