2020-05-16T19:27:05+03:00
Общество

Субботний вечер встретил жителей Москвы сильным ливнем и порывами ветра

Температура воздуха в городе опустилась ниже 13 градусов
Ксения АНУФРИЕВА
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Температура в Москве и области в эти выходные не превышает 13 градусов тепла. В ночное время суток ожидается похолодание до 9 градусов.Температура в Москве и области в эти выходные не превышает 13 градусов тепла. В ночное время суток ожидается похолодание до 9 градусов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Выходные на этой неделе встретили москвичей отнюдь не весенней погодой: в субботу, 16 мая, в центре российской столицы начался сильный ливень с порывами северо-западного ветра до 14 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Температура в Москве и области в эти выходные не превышает 13 градусов тепла. В ночное время суток ожидается похолодание до 9 градусов. Влажность воздуха в разных частях города сегодня составляет от 40 до 74 процентов. По данным экспертов сервиса, такие погодные условия ожидают москвичей и в начале следующей недели.

Синоптики прогнозируют, что сильный дождь в центре столицы должен закончиться примерно в 18:30 по местному времени. Ближе к ночи жителей города ожидает облачная погода с прояснениями и незначительными осадками на юго-западе.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, известный климатолог недавно дал прогноз по природным катаклизмам на территории России этим летом. По его словам, на страну могут обрушиться смерчи, ураганы, сильные ливни, а в некоторых регионах – даже наступить засуха. В интервью изданию специалисты объяснил свои неутешительные прогнозы и рассказал, какую погоду ждать жителям государства в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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