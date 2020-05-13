Климатолог, предсказавший России природные катаклизмы, объяснил свой прогноз

13 Май 2020 2020-05-13T11:33:16+03:00

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Этим летом Россию могут ждать серьезные природные катаклизмы: на стране могут обрушиться смерчи, ураганы, сильные ливни, а некоторых регионах – даже наступить засуха. Именно такой прогноз недавно дал кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова и автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев. В эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт объяснил свои предположения и рассказал, какая погода ждет россиян грядущим летом.

- Я высказал общую тенденцию, подтвержденную статистикой Росгидромета и страховых агентств. К сожалению, научной статистики по миру нет. Если говорить о том, какие и какой силы, то это, конечно, непредсказуемо, но набор непредсказуемых природных явления известен: ветровые нагрузки, ураганы, торнадо, сильные дожди, ливни, и прочее. Или, наоборот, отсутствие влаги в южных регионах, то есть фактически засуха. Плюс, конечно, то, что называется волнами тепла и холода, - рассказал ученый, напомнив о такой волне тепла летом 2010 года в центральной части России.

Андрей Киселев отметил, что в настоящее время наблюдается значительное увеличения количества таких явлений, но когда и где они произойдут – предсказать практически невозможно из-за их локальности и краткосрочности. Предупреждение о катаклизмах, как правило, происходит за очень короткий срок.

- Страховые агентства тоже в некотором смысле заинтересованные стороны, они оценивают соответствующие явления по нанесенному материальному ущербу. Как правило, это сто тысяч долларов, если ущерб превышает эту сумму, то такое явление по всему миру вносится в разряд опасных и катастрофических. Эти случаи накапливаются, и получается ежегодная статистика. Что касается российской статистики, то тут уже в некотором смысле можно сказать, что это научный подход. Он учитывает фактор разрушительности, но все-таки есть какие-то критерии, связанные с чисто научными вещами, а не с чисто материальным ущербом, - сообщил климатолог.

Он также объяснил, почему раньше не было слышно о сильных ураганах на территории страны и почему такие катаклизмы начали происходить в последнее время.

- Насчет того, что никогда не было, это вы, конечно, смотри те очень оптимистично. Конечно же, такие ситуации случались. Другое дело, что, действительно, сейчас происходит это чаще. Если говорить совсем просто, то растет температура воздуха, как следствие – увеличивается энергия самой климатической системы, в частности – атмосферы и океана. Плюс изменение климата – это не только изменение температуры, о котором, как правило, в первую очередь говорят, но еще и изменение режима осадков, и изменение циркуляции атмосферы. То есть фактически то, что раньше происходило в некоем режиме, сейчас этот режим нарушен, - заключил Андрей Киселев.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, предстоящее лето вряд ли будет жарким. Такой прогноз сделал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев. Причиной тому может стать аномально теплая и бесснежная зима 2019-2020 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU