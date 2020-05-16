2020-05-16T19:56:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Канада начала первые испытания вакцины против коронавируса

Если тесты пройдут успешно, то лекарство будут распространять на территории страны
Ксения АНУФРИЕВА
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Канада начала первые испытания вакцины против коронавирусаКанада начала первые испытания вакцины против коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Канадское министерство здравоохранения одобрило первые испытания потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал в субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе ежедневного обращения к нации в онлайн-режиме.

- Медики одобрили первые испытания вакцины от COVID-19. Они будут проходить в центре вакцинологии Университета Долхаузи в Новой Шотландии. Если испытания покажут эффективный результат, то мы начнем массового производить и распространять лекарство по стране, - отметил глава канадского правительства.

Несколько дней назад премьер-министр страны рассказывал, что ученые из Канады начала проводить серологические тесты, которые выявляют антител к коронавирусной инфекции в крови пациентов.

С начала пандемии на территории государства инфекцией заразились более 75 тысяч человек. От болезни скончались 5,5 тысячи пациентов, смогли полностью выздороветь 37,2 тысячи местных жителей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России также анонсировали производство вакцины от коронавируса. Микробиолог выразил надежду на то, что лекарство начнут производить уже к концу лета этого года.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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