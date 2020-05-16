2020-05-16T14:13:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавируса

Разработчики препарата уже опробовали его на себе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавирусаЭксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Производство вакцины от коронавируса могут начать уже к концу лета 2020 года. Об этом сообщил микробиолог, академик РАН, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист уточнил, что на данный момент препарат от коронавируса создан и готовятся его доклинические испытания, а в конце лета предположительно начнется регистрация и начало производства вакцины

«Я хотел бы (так) думать, я бы так ответил. В августе месяце, я надеюсь, если все будет по плану, и не будет никаких неожиданностей», - рассказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде.

Гинцбург добавил, что разработчики препарата уже опробовали его на себе.

Напомним, 14 мая в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на регистрацию вакцины научного центра «Вектор» уже в сентябре. На следующий день в Роспатенте рассказали, что в апреле получил три заявки на изобретение вакцин против коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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