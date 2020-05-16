Британская полиция арестовала 19 участников протеста против карантина

16 Май 2020 2020-05-16T21:25:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 мая, сотрудники полиции Лондона арестовали 19 участников акции протеста. Британцы устроили митинг против социальной дистанцирования и карантина, введенных правительством королевства для борьбы с пандемией коронавируса. Инцидент случился в первые выходные после того, как премьер-министр Борис Джонсон объявил о небольшом ослаблении ограничительных мероприятий в Великобритании, сообщает Reuters.

Группа протестующих собралась для акции в лондонском Гайд-парке. Полицейские пытались уговорить участников протеста соблюдать правила карантина и разойтись по домам, однако британцы не отреагировали на требования правоохранителей.

- Вызывает огромное разочарования, что люди собрались в Гайд-парке для протеста, явно нарушая введенные властями правила предосторожности и подвергая опасности свои жизни и здоровье окружающих. Офицеры проявили взвешенный подход и попытались нанять группу, чтобы разойтись. У них явно не было намерения сделать это, и в результате было арестовано 19 человек, - заявил заместитель помощника комиссара столичной полиции Лоуренс Тейлор. Отмечается, что еще десять человек за акцию протеста оштрафовали.

В прошлое воскресенье Джонсон объявил снятие некоторых ограничений, введенных из-за пандемии. В королевстве разрешили гулять с семьей в парках и на улицах, однако обязали придерживать социальной дистанции от других людей и не собираться большими группами.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня также прошел ряд протестов против ограничительных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции и на территории Германии. В Мюнхене протестующие потребовали, чтобы власти разрешили им устраивать митинги до 10 тысяч человек, однако правоохранительные органы выступили против данной идеи, отметив, что меры социальном дистанцирования и изоляцию еще не отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU