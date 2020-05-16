16 Май 2020 2020-05-16T23:57:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада. Об этом сообщается в заявлении боевиков, распространенном в сети.

Научный сотрудник программы по международной безопасности Белферского центра Вера Миронова, которая занимается исследованиями террористических организаций, уточнила в своем Twitter, что террорист был убит, получив семь пуль рядом со своим домом в Идлибе.

На данный момент известно, что в гибели главаря террористов обвинили иностранных боевиков "Исламского государства" (ИГ, также запрещено в РФ). Предположительно, Цумада мог знать своих убийц.

ИСТОЧНИК KP.RU