Озвучены данные о создании антитела, блокирующего коронавирус

17 Май 2020 2020-05-17T01:59:50+03:00

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Ученые Калифорнийской биотехнологической компании Sorrento Therapeutics заявили, что обнаружили антитело, способное полностью блокировать covid-19.

Сообщается, что во время лабораторных экспериментов и исследований препарат останавливал заражение коронавирусом здоровых клеток в 100% случаях.

STI-1499 - это целый коктейль из десятка антител. В его состав входит белок плазмы крови, который выделяют клетки иммунной системы, предназначенного для нейтрализации различных патогенов. Антитела ученые собрали из плазмы крови вылечившихся.

В работе специалистов отмечается, что коктейль из антител действует, словно защитный щит для здоровых клеток. Он блокирует вирус от подхода к здоровой клетке до проникновения в нее через шипы.

Напомним, ранее сообщалось о впечатлениях первого в мире испытателя прототипа вакцины. Ее, к слову, тоже изобрели в США. Женщина, которая стала добровольцем для введения сыворотки, сравнила процедуру с обычным уколом от гриппа.

В США, согласно последним данным, весьма непростая ситуация с коронавирусом. Число инфицированных в стране давно превысило миллион человек, а жертвами заболевания стали свыше 89 тысяч пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU