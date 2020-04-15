2020-04-15T04:04:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый в мире испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Женщина сравнила инъекцию с обычной прививкой от гриппа
Юлия КЕКОВА
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Первый в мире испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущенияхПервый в мире испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущенияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первой в мире испытательницей вакцины от коронавируса стала мать двоих детей, 44-летняя американка Дженнифер Халлер. Получив экспериментальное средство от covid-19 женщина в беседе с журналистами сравнила препарат с обычной прививкой от гриппа.

По словам добровольца, благодаря возможности принять участии в эксперименте она увидела возможность внести свой вклад в победу на коронавирусом, пишет издание The Telegraph.

- Я горжусь тем, что была частью этого большого и значимого процесса, - говорит Халлер.

Скоро жительнице Сиэтла врачи планируют ввести вторую дозу вакцины, при этом под наблюдением медиков она будет находиться до весны 2021 года.

Ранее, в середине марта, о начале клинических испытаний на людях вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 объявил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Для испытаний отобрали 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекции вакцины одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. При этом все дозы разные - 25, 100 и 150 микрограмм.

Благодаря этому специалисты надеются оценить самую опытную вакцину мРНК-1273, ранее успешно испытанная на животных, которая будет безопасна и сможет способность созданию в организме антител к вирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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