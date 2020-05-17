Эксперты спрогнозировали рост разводов и увеличение рождаемости после пандемии коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T05:27:14+03:00

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Пандемия коронавируса может обернуться ростом числа разводов на фоне увеличения рождаемости. Но будут ли дети?

Демограф прогнозирует, что мы увидим зашкаливающее число заявлений о расторжении брака и, не исключено, что возрастет число абортов. На них людей будет подталкивать сложное финансовое положение, страх заразиться коронавирусной инфекцией беременной, отсутствие моральной поддержки. Однако если не делать аборт, то демографическая ситуация может значительно улучшиться.

- Количество разводов, конечно, поднимется. Это психологический кризис. У нас нет вообще аналогов ситуации, которую мы сейчас проходим, мы сейчас это впервые изучаем. Но причины две. Первая: люди замкнутые в пространстве и в общении. Во-вторых, психологический стресс будет от длительного пребывания вдвоем, - рассказал kp.ru эксперт.

Также отмечается, что в Китае, например, уже ощутили, что частота разводов увеличилась в провинции Хубэй, которая изначально была эпицентром распространением covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU