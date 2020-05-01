Мы ждали от карантина бэби-бум. А получим рекорд по абортам и разводам, как в 90-х

УБИЙСТВО ПО ТЕЛЕФОНУ

Только ленивый еще не наванговал: «Бизнесу в России — карантинный кирдык!» Кафе, парикмахерские, турфирмы простаивают, доходов нет, зарплаты работникам платить не из чего. Люди отбывают каникулы строго режима. Но мало кто задумался, что карантин ударит не только по бизнесу, но и по многим российским семьям. А еще — по рождаемости.

Когда вся коронавирусная заварушка только начиналась, на мыльных и политических ток-шоу эксперты умилялись: «Выйдут с карантина девчонки пузатенькие. И мы нашу демографическую яму заполним. Чем людям еще заниматься на карантинных посиделках? Будут деток стругать!» Как бы не так. Тревогу бьет фонд по борьбе с абортами «Женщины за жизнь». Что это за организация? Православные волонтеры через соцсети и жалобы родственников находят барышень, которые собираются прервать беременность. И отговаривают их. Обещают горе-мамочкам помощь. Боишься рожать? Дадим психолога! Нет денег? Поможем, прокормим!

Все началось с одного СМС от лидера фонда Наташи Москвитиной: «Мы пашем, как никогда. Число женщин, которые хотят аборта, выросло в несколько раз!» Созвонились с Наташей.

- Выйти из дома и сделать аборт в клинике страшно — можно заразиться коронавирусом. Теперь звонят врачу, - объясняет Москвитина. - Доктор девочкам подсказывает, как сделать аборт дома: какие таблетки купить. За последний карантинный месяц только у нас было 200 обращений. Сохранить удалось 78 беременностей. И мы вышли на одну из крупнейших цифр по абортам за последние несколько лет.

Обычно есть критические точки в году. Первая — январь. Когда после корпоративов, новогодних праздников случается порочное зачатие. Боятся, что муж узнает или просто рожать не хотят. И женщины делают аборты. Вторая точка — август. Это конец отпускного сезона. Где-то на отдыхе был курортный роман... А теперь мы, похоже, получили третью критическую точку. Но у нас нет реальной статистики по абортам. Мы не знаем, сколько их провели в частных клиниках. Мы не знаем, скольким девочкам выписали таблетки для прерывания беременности. По ощущениям — рекордно много.

Почему идут на аборт? Какие главные страхи у женщин? В фонде по борьбе с абортами говорят, что первая сегодня причина — нет моральной поддержкиФото: Shutterstock

НИЩЕТА В ГОЛОВЕ

Почему идут на аборт? Какие главные страхи у женщин? В фонде по борьбе с абортами говорят, что первая сегодня причина — нет моральной поддержки. Женщина чувствует себя брошенной, и ей не на кого опереться. Вторая — болезнь: подхвачу злополучный коронавирус, и ребенок вырастет инвалидом или умрет. И только на третьем месте — не хватит денег.

- Чаще всего с девочками достаточно поработать психологу. Чтобы он все разложил в их головах по полочкам и успокоил, - объясняет Москвитина. - Вот история. У семьи хороший доход, последние айфоны у всех, квартира. Но боятся, что потеряют этот уровень жизни после рождения очередного ребенка - так часто бывает в Москве. Девушка упала в обморок в аптеке. Окружающие привели ее в чувства, вызвали «скорую», потом позвонили к нам в фонд. Когда девушка пришла хотела купить абортивные таблетки. Говорит, нет денег прокормить ребенка. Когда мы начали ей помогать, то выяснили — семья даже очень обеспеченная. Это ее понимание нищеты — лишний раз не слетать на море.

Чего греха таить, большинство семей, скажем чиновничьим языком, неблагополучные. Именно там хотят сделать аборт.

- Как бывает чаще всего? У женщины уже трое детей. Беременна еще одним. Живет в частном доме-развалюхе. Муж бросил. Первое желание — сделать аборт. Тогда наши волонтеры берут семью под опеку. Мы привозим продукты, одежду. Психолог ведет консультации, - говорит Москвитина.

Но тайные последствия у абортивного бума ужасны. Они аукнется на здоровье через 15-20 лет.

- Мы постоянно проводим консультации с лучшими врачами. Через 10-15 лет после аборта большинство столкнутся с онкологией. Первые гормоны, которые включаются у женщины, после того как она узнает, что беременна, это гормоны молочной железы. Если уничтожить плод, то гормоны в один день никуда не исчезнут, они все равно продуцируются еще какое-то время. И через 5-10-15 лет женщина, забыв про свой аборт, получит онкологию. Это подтвержденный факт, о котором не хотят говорить врачи, делающие аборты, - пояснила Москвитина.

Количество разводов, конечно, поднимется. Это уже психологический кризисФото: Shutterstock

«МЫ ВЫМИРАЕМ»

И прогнозы демографов не утешительны. Кризис никогда к рождаемости не подталкивает. Люди, которые планировали заводить детей, сейчас, скорее всего, отложат это.

- Думаю, до двух раз сократится рождаемость в следующем году. То есть, мы можем выйти на показатели ниже рекордно низкого 98-го года, - поделился своим прогнозом с «КП» демограф Владимир Тимаков. - Это при условии, что кризис затянется до конца года, что эпидемия быстро не уляжется и карантин в том или ином виде будет продляться. В таком случае мы можем приблизиться к сокращению количества рождений до 1 миллиона за год. В прошлом году у нас было примерно 1,6 миллиона. Мы ожидали, что в этом году хотя бы удержится эта цифра, благодаря мерам демографического стимулирования.

При этом за год в России умирают 1,8 миллиона человек. Если эпидемия и кризис не остановятся, рожать люди не захотят, отложат это до лучших времен. Значит, население страны продолжит сокращаться.

- Мы и так имеем естественную убыль 385 тысяч за год. Тогда сокращение населения еще увеличится. То есть мы получим не только эхо 90-х, но впоследствии еще и коронавирусное эхо. Сократится число молодежи. Через 20 лет мы получим мало молодых людей, которые придут работать. И снова встанет вопрос с обеспечением пенсионеров, еще дальше придется отодвигать пенсионный возраст. Много и других минусов. Нежелательно иметь сокращение населения, если народ хочет существовать вообще.

Демограф прогнозирует, что мы увидим зашкаливающее число разводов.

- Количество разводов, конечно, поднимется. Это уже психологический кризис. У нас нет вообще аналогов ситуации, которую мы сейчас проходим, мы сейчас это впервые изучаем. Но причины две. Первая, банальная: люди сидят вдвоем, замкнутые. Понятно, измены и все остальное вылезет наружу, это невозможно будет скрыть. Во-вторых, психологический стресс будет от длительного пребывания вдвоем. В семье не все к этому готовы, им какая-то разгрузка нужна, какая-то свобода. А тут они будут постоянно видеть друг друга, конфликтовать. В Китае уже ощутили, что частота разводов увеличилась, в провинции Хубэй (которая была изолирована как эпицентр распространения коронавируса, - ред.) непосредственно, где они сидели в наиболее жестком карантине.

А ЧТО ДЕЛАТЬ?

Жути прогнозисты нагнали. Но как из этой напасти выкарабкиваться? Чтобы семью сохранить в этой домашней тюрьме? Об этом мы спросили психолога и священника Александра Гаврилова.

Совет №1: А идти ли на аборт?

- Когда ко мне приходили люди на консультации или на исповеди, я всегда слышал только благодарность самим себе: как здорово, что они не допустили эту глупость. Потому что они видят детей, уже взрослых детей, которые могут им помогать, радуют их сердце. Всегда в будущем родители довольны историей о том, что они смогли противостоять этим искушениям.

Да, сложные времена. Но в наше время никто не умирает от голода, от холода. Всегда это как-то переживается. А радость от обретения детишек остается. И для многих становится главной в жизни.

Совет №2: Как не разругаться на карантине?

- Самое важное – понять, что если ты разойдешься с человеком, то там с другим, когда сойдешься, будет то же самое. Мы, когда претензии какие-то высказываем другим людям, не осознаем, что на самом деле это претензии наши к себе. Всегда корень зла ищется в чем-то или в ком-то. А надо фокус сместить на себя и посмотреть, что я делаю не так. Тогда очень многие вещи, в принципе, разрешаются. Но это навык. Этому надо учиться. Когда злость, раздражение захлебывает, не видишь границ, очень сложно понять, в чем виноват сам я. А в чем я не прав. Это очень сложно, но можно.

От чего нам плохо дома? Потому что внутри пустота. Займитесь саморазвитием. Учите иностранные языки. Читайте книги. Начните отжиматься и качать пресс. Надо энергию пустить в правильное русло. И время быстро пройдет.

Совет №3: Если дома дети, как сохранить спокойствие и психику?

- Однозначно, спокойствие не получится сохранить. Потому что дети – это выплеск энергии. Они и бегают, и смеются, и плачут. Есть такой совет – с детьми делать физкультуру. Когда они выплескивают в физкультуре энергию свою, им потом легче и заснуть. Проводите 15-минутные утром, днем и вечером тренировки для детей, где они смогут под музыку попрыгать, побегать, подурачиться.

И больше общаться. Потом другого времени, может, и не будет. Опять все начнут соревноваться в зарабатывании денег, в строительстве карьеры. А здесь — идеальное время, чтобы заново познакомиться со своим ребенком.