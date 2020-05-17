В Москве снизился до минимума коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения коронавируса в России по состоянию на 17 мая находится на отметке 0,91. Днём ранее он составлял 0,9.
В Москве этот показатель опустился до минимума и находится на уровне 0,77.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что коэффициент распространения показывает, сколько один инфицированный заражает людей до перехода в изоляцию.
Формулу его расчёта Роспотребнадзор привёл в рекомендациях для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Отмечается также, что этот показатель должен быть менее единицы, чтобы начать переход к первому этапу ослабления ограничений.
Напомним, рекордный прирост новых заболевших был 11 мая. Тогда тест на COVID-19 оказался положительным у 11 656 новых пациентов. Сегодня, 17 мая, в стране выявлено 9 709 новых заболевших. Общее количество заражённых достигло 281 752.
ИСТОЧНИК KP.RU