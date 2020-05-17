В Москве снизился до минимума коэффициент распространения коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T10:52:30+03:00

Число заболевших коронавирусом в Москве перевалило за 140 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Коэффициент распространения коронавируса в России по состоянию на 17 мая находится на отметке 0,91. Днём ранее он составлял 0,9.

В Москве этот показатель опустился до минимума и находится на уровне 0,77.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что коэффициент распространения показывает, сколько один инфицированный заражает людей до перехода в изоляцию.

Формулу его расчёта Роспотребнадзор привёл в рекомендациях для регионов по ослаблению ограничительных мер, введенных из-за распространения вируса. Отмечается также, что этот показатель должен быть менее единицы, чтобы начать переход к первому этапу ослабления ограничений.

Напомним, рекордный прирост новых заболевших был 11 мая. Тогда тест на COVID-19 оказался положительным у 11 656 новых пациентов. Сегодня, 17 мая, в стране выявлено 9 709 новых заболевших. Общее количество заражённых достигло 281 752.

ИСТОЧНИК KP.RU