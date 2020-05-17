В Роспотребнадзоре оценили возможность курортного сезона в России
Глава ведомства прокомментировала ситуацию с отдыхом в стране летом 2020 года
Анна Попова ответила на вопрос, можно ли строить планы на курортный сезон в России этим летомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока можно только надеяться на то, что сезон курортов в России этим летом состоится, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели, - сказала главный санитарный врач России в интервью телеканалу "Россия 1".
ИСТОЧНИК KP.RU