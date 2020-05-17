В России остановился рост распространения коронавируса

17 Май 2020 2020-05-17T13:44:44+03:00

Анна Попова сообщила о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 по всей России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора сообщила, что ситуация стабилизируется по всей стране

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На сегодняшний день рост распространения коронавируса в России остановлен, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также отметила, что стабилизация ситуации с коронавирусом происходит по всей стране.

Анна Попова при этом отметила, что летом санитарные правила останутся такими же, как сейчас. Это необходимо для снижения рисков распространения коронавируса.

Кроме того, главный санитарный врач России предупредила, что людям придётся ещё долго жить в новых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU