2020-05-17T13:44:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В России остановился рост распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора сообщила, что ситуация стабилизируется по всей стране
Ася КУЗНЕЦОВА
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Анна Попова сообщила о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 по всей РоссииАнна Попова сообщила о стабилизации ситуации с распространением COVID-19 по всей РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сегодняшний день рост распространения коронавируса в России остановлен, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также отметила, что стабилизация ситуации с коронавирусом происходит по всей стране.

Анна Попова при этом отметила, что летом санитарные правила останутся такими же, как сейчас. Это необходимо для снижения рисков распространения коронавируса.

Кроме того, главный санитарный врач России предупредила, что людям придётся ещё долго жить в новых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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