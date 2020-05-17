Анна Попова: Рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен

- День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране. Регионы добились того, что ситуация стабилизируется, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

По ее словам, на сегодняшний день рост распространения коронавируса в России остановлен. Достигнут «уровень стабильности, которого мы все ждали, к которому двигались», и во многом это «результат очень бережного отношения к своему здоровью», считает Попова.

В то же время, как отмечают эксперты, уровень заболеваемости, хоть и затормозился на сегодня, все еще остается весьма высоким. Новая инфекция не сдает своих позиций так быстро. Летом россиянам лучше ориентироваться на те же санитарные правила, что и весной, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Но, может, жаркая погода, активное яркое солнце все-таки поможет нам в борьбе с COVID? «Мы всегда ищем надежду даже там, где она маловероятна», - ответила на это Анна Попова.

Что касается курортного сезона, то, по ее словам, это «тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд». Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше — многое прояснят ближайшие две недели, отметила главный санитарный врач.

Глава Роспотребнадзора Анна ПоповаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Три главных условия для снятия ограничений

С 12 мая в нашей стране объявлен поэтапный выход из режима ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора для того, чтобы начать смягчение ограничительных мер в регионе, должно соблюдаться три условия:

- коэффициент распространения инфекции должен быть меньше единицы (этот показатель означает среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции. Если цифра меньше единицы, то считается, что инфекция идет на спад);

- в регионе должно проводиться не менее 70 тестов на коронавирус на 100 тыс. жителей;

- 50% мест для пациентов с новой инфекцией в больницах должны оставаться свободными.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По данным на 17 мая в России 281 752 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки выявлено 9 709 новых случаев.

Всего от новой инфекции погиб 2 631 человек, 94 в последние сутки.

Выздоровело 67 373 человека, из них за последние сутки 4 207.

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