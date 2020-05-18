2020-05-18T03:34:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 18 мая 2020: открыта запись через интернет на бесплатные тесты на антитела

"КП" собрала самые последние новости о COVID-2019 в Москве на 18 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
"КП" рассказывает о последних новостях по коронавирусу."КП" рассказывает о последних новостях по коронавирусу.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Цифры по распространению коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки: 3855 новых заболевших (столь низкие цифры фиксировались в первых числах мая, затем показателя взлетали до 6 тысяч подтверждений COVID-2019 в сутки), 1458 пациентов выписаны, 71 летальный исход.

Всего с начала эпидемии новую инфекцию выявили в Москве у 148 тысяч человек.

С 15 мая в Москве начали проводить тестирования на антитела. Так столичные медики могут выявить горожан, которые сами того не зная, уже переболели коронавирусом. Сейчас приглашения бесплатно сдать анализы рассылаются жителям Москвы выборочно. Однако, как сообщил мэр Сергей Собянин, в ближайшие 2-3 недели в столице могут открыть свободную запись для всех делающих. Уже до конца мая система 30 московских поликлиник будут проводить до 200 тысяч тестов в сутки.

Кстати, в Москве коэффициент распространения коронавируса уже неделю держится ниже единицы. (Это среднее число людей, которых инфицированный успевает заразить до того, как его изолируют, - Авт.). На протяжении последних нескольких дней специалисты фиксировали этот коэффициент на уровне 0,7-0,9.

«Сгорая сам, спасал других»… В память о врачах Москвы и Подмосковья «КП», которые работали в инфекционных отделениях и умерли, подхватив от своих пациентов ковид, сайт kp.ru собрал виртуальную стену памяти. Это 10 историй о людях, которые исполняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года составило 27490 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 18 мая 2020 года составило 27 369 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 18 мая 2020 года возросло до 1580 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 18 мая 2020: открыта запись через интернет на бесплатные тесты на антитела
Число заболевших коронавирусом в Москве на 18 мая 2020 года составило 142 824
Коронавирус в Московской области, последние новости на 18 мая 2020: Губернатор снимает ограничения с некоторых компаний
Американцы испугались нового «морского монстра» из России
Советник Трампа обвинил Китай в распространении коронавируса с помощью туристов
Ученые создали коронавирус в лабораторных условиях
Названа опасность частой генеральной уборки во время самоизоляции
Ученый назвал привычку человека, которая сбивает биоритмы во время самоизоляции