Коронавирус в Москве, последние новости на 18 мая 2020: открыта запись через интернет на бесплатные тесты на антитела

18 Май 2020 2020-05-18T03:34:29+03:00

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Цифры по распространению коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки: 3855 новых заболевших (столь низкие цифры фиксировались в первых числах мая, затем показателя взлетали до 6 тысяч подтверждений COVID-2019 в сутки), 1458 пациентов выписаны, 71 летальный исход.

Всего с начала эпидемии новую инфекцию выявили в Москве у 148 тысяч человек.

С 15 мая в Москве начали проводить тестирования на антитела. Так столичные медики могут выявить горожан, которые сами того не зная, уже переболели коронавирусом. Сейчас приглашения бесплатно сдать анализы рассылаются жителям Москвы выборочно. Однако, как сообщил мэр Сергей Собянин, в ближайшие 2-3 недели в столице могут открыть свободную запись для всех делающих. Уже до конца мая система 30 московских поликлиник будут проводить до 200 тысяч тестов в сутки.

Кстати, в Москве коэффициент распространения коронавируса уже неделю держится ниже единицы. (Это среднее число людей, которых инфицированный успевает заразить до того, как его изолируют, - Авт.). На протяжении последних нескольких дней специалисты фиксировали этот коэффициент на уровне 0,7-0,9.

«Сгорая сам, спасал других»… В память о врачах Москвы и Подмосковья «КП», которые работали в инфекционных отделениях и умерли, подхватив от своих пациентов ковид, сайт kp.ru собрал виртуальную стену памяти. Это 10 историй о людях, которые исполняли.

ИСТОЧНИК KP.RU