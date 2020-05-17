«Сгорая сам, спасал других»: Десять врачей-героев, которых убил коронавирус

Сначала мы написали нелепое полу-официально вступление к этой статье. Но когда материал был закончен, решили удалить. Собирать данные о погибших оказалось больно. До слез. Врачей так долго ругали и совсем не берегли. И только сейчас поняли их подвиг.

Мы выбрали десять врачей из Москвы и Подмосковья и написали о них. Хотя погибших медиков под сотню.

Старинский Максим

Первая жертва ковида

Старинский Максим, 56 лет

Максим Валерьевич стал первым врачом, которого забрал ковид. Он возглавлял отделение урологии в третьем столичном Госпитале ветеранов войн. Когда больница начала принимать инфицированных, доктор был в первых рядах тех, кто пошел работать в «красную зону». Через пару недель появились симптомы простуды. Старинский остался дома. Состояние ухудшалось. Его госпитализировали в Коммунарку, но болезнь оказалась сильнее. Через десять дней после первых симптомов ОРВИ, его не стало.

— Он пришел работать в госпиталь 26 лет назад молодым врачом. За это время через его руки - руки замечательного хирурга-уролога прошли тысячи пациентов. К сожалению, он заболел новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, а медикам, приложившим все силы, не удалось спасти коллегу, — вспоминают в больнице, где работал врач.

— Максим Валерьевич, Шеф, покойся с миром! Тебя очень не хватает. Мы не можем до сих пор в это поверить, такое ощущение, что ты откроешь дверь, зайдешь в нашу ординаторскую и как обычно, с улыбкой на лице, спросишь: «Как дела, Макс? Как отдежурил?». Работать и оперировать с тобой было одно удовольствие! При первой нашей встрече, я понял что ты отличный мужик. У тебя еще было столько всего впереди, — поделился коллега погибшего Максим Предель.

Игумен Тихон

Монах в белом халате

Игумен Тихон (Барсуков Александр), 65 лет

Александр Барсуков крестился в 37 лет, когда работал в московской больнице.

— Желая спасительно молитвенного и постнического подвига, был принят послушником в Троице-Сергиеву Лавру. Через год наместник обители совершил его монашеский постриг с наречением имени Тихон, в честь святителя, патриарха Московского и всея Руси, — рассказывают в Лавре.

Каждому монаху дают послушание — работа на благо общины. У отца Тихона послушание вышло прямо из его образования. Он стал главврачом Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии.

— Этому послушанию батюшка отдавал все свои силы. Каждый брат и студент мог обратиться за помощью к отцу Тихону, и помощь незамедлительно оказывалась. Часто уже заполночь в его кабинете горел свет, и порой главврач до утра детально разбирал и изучал выписки и эпикризы больных.

Братия вспоминает безмерно любящее сердце врача. Когда послушника или семинариста не могли вылечить в стенах обители и забирали в обычную больницу, игумен навещал их.

Куликова Елена

Медсестра, которая устраивала праздники

Куликова Елена, 46 лет

Елена Анатольевна была зав отделением сестринского ухода в Сергиево-Посадской райбольнице, в которой принимают больных с COVID-19. Родилась в Грозном. Работать медсестрой стала в начале 90-х в больнице Загорского района — так тогда назывался Сергиев Посад. Два года назад получила повышение и возглавила отделение сестринского ухода.

— Очень ответственно подходила к своему делу. Пациенты не были обделены вниманием. Елена Анатольевна всегда заботилась о досуге пожилых подопечных – организовывала праздники совместно с волонтерами. Елена Анатольевна всегда для нас будет примером милосердия и мудрости, — рассказали «Комсомольской правде» в больнице, где работала медсестра.

Асратян Арпик с мужем

Первая зараженная на улице

Асратян Арпик, 69 лет

Арпик Ашотовна – известный ученый, специалист по профилактики вирусных гепатитов. Она работала в Сеченовском университете. По злой иронии эпидемиолог стала одной из первых жертвы эпидемии. Трагичная уникальность и в другом: она была одной из первых в Москве, кто заразился не после поездки за рубеж, а в общественном месте. Об этом рассказывал столичный Депздрав.

Муж доктора — ученый с мировым именем Мишик Казарян. Ему было 72 года. Его госпитализировали вместе с супругой. Он изучал лазеры в ФИАН им. Лебедева. Все началось с симптомов ОРВИ. Поднялась температура, интоксикация: боли по всему телу, озноб. Когда ситуация стала критичной, вызвали скорую. Легкие были чистыми, в анализах крови ничего подозрительного.

Через пару дней супругов уже на реанимации повезли в Коммунарку. Аспик Асратян скончалась в машине. Профессор Казарян через пару дней умер в больнице.

— Профессора Мишика Казаряна и Арпик Асратян (друзья ее звали Зитой), красивые, талантливые, умные и жизнерадостные. Сегодня их прах ждет лучших времен, чтобы быть захороненным в Армении, которую они так любили, — рассказали в «Союзе армян России».

Ахтеев Иса

«Просто шёл и делал своё дело»

Ахтеев Иса, 51 год

Иса Адиевич был врачом — анестезиологом-реаниматологом в московской ГКБ Спасокукоцкого. Когда больницу перепрофилировали под ковидных больных, он тут же пошел на передовую.

— Горько понимать, что его больше не будет с нами. Очень добрый, скромный человек. Работали вместе - обычная работа в реанимации - тяжелые больные, немного экстрима, много бумажной работы. С ковидэпидемией стало сложнее: СИЗы (средства индивидуальной защиты — прим.ред.), тяжелые больные, но он никогда не жаловался, просто шёл и делал своё дело, — вспоминает коллега покойного Алина Титова.

Через десять дней работы в «красной зоне» Иса почувствовал себя плохо. Вызвал врача. Первые дни болезни провел дома, но стало хуже. Его срочно забрали в реанимацию и положили под ИВЛ.

— Кажется, что он с нами. Ушел на дежурство, просто в другую смену. Хочется зайти в ординаторскую и увидеть, что он на своем любимом месте у окна пишет историю болезни. Сгорая сам, спасал других, — вспоминают сотрудники его отделения кардиореанимации.

Гончаров Николай

Родные не могут отключить его телефон

Гончаров Николай , 57 лет

Николай Гончаров основал медцентр имени своей династии. Его отец Игорь Борисович — профессор и доктор медицинских наук Института медико-биологических проблем РАН.

— Николай умер неожиданно, его убила новая коронавирусная инфекция. Телефонный номер продолжает работать, мы не имеем морального права выключить, забыть. Телефонные гудки разрывают слезы пациентов, большинству больше 80 лет. Для них Николай был как сын, опора, символ веры. Звонят семьи, Николай лечил старшее поколение, потом детей, потом внуков. Мы не имеем морального права предать их, — сказано в письме его семьи, опубликованном на странице скончавшегося в соцсетях.

Николай умер 22 апреля.

Гончаров Игорь

Отец космической медицины и врач Высоцкого

Гончаров Игорь , 81 год

Через два дня коронавирус забрал отца Николая Гончарова - Игоря Гончарова.

— Его юмор, меткие слова, стихи стали цитатами. Он был бесконечно предан стране, семье. Игорь Борисович гордился нами – детьми и внуками, дождался правнука. Работал в НИИ скорой помощи Склифосовского, лечил Владимира Высоцкого. Посвятил жизнь развитию космической медицины. Благодаря его проектам мечты о полетах человека в космос стали реальностью, при его участии были созданы первые системы передачи данных о состоянии здоровья космонавтов, созданы уникальные медицинские средства для обеспечения космических полетов, — гласит письмо-некролог семьи.

Муравлёв Виктор

Первым сел за томограф

Муравлёв Виктор , 59 лет

Работать в Воскресенскую ЦРБ он пришел в 1984 году. Был врачом функциональной диагностики и рентгенологом. Его считают основоположником развития метода лучевой диагностики – компьютерной томографии в Московской области. Сегодня ее делают всем пациентам, у кого подозревают коронавирус, дабы установить степень поражения легких.

— Он работал на первом и единственном в то время томографе. Коллеги и пациенты знали его как прекрасного, отзывчивого и доброго человека. Сотрудники ценили его деловые качества и умение достигать поставленных целей. Виктор Сергеевич был любим и уважаем коллективом. Он никогда не оставался равнодушным к чужим проблемам, всегда был готов прийти на помощь, поддержать словом и делом. Он навсегда останется в памяти эталоном врача, коллеги и хорошего друга, — рассказали в администрации Воскресенска.

Георгадзе Заали

Работал без выходных

Георгадзе Заали , 67 лет

Заали Отариевича не стало 9 мая. Знакомые заместителя главврача четвертой Университетской больницы, которая относится к институту Сеченова, усматривают в дате мистику:

— Может быть, это наказ: «Не подведите меня, обязательно победите», — высказываются коллеги.

Между собой его ласково называли Залик, но лично только по имени-отчеству. Автор более 50 научных работ.

— У Заали Отариевича не было выходных дней — ему в любой момент можно было позвонить за советом по поводу ведения трудного больного. Любой вопрос он решал быстро и эффективно, с глубочайшим уважением к коллегам и пациентам. Великолепный организатор, отличный врач и преподаватель, деликатный и добрый человек — таким его помнят коллеги и пациенты, — делятся в клиническом центре университета Сеченова.

Куприна Наталья

Больше половины жизни охраняла здоровье горожан

Куприна Наталья, 64 года

Выпускница института Пирогова в 1984 году пришла работать участковым терапевтом в Дзержинскую горбольницу. Затем стала замом главврача по экспертизе временной нетрудоспособности.

— Наталия Сергеевна всегда была очень искренним, отзывчивым человеком, готовым в любую минуту прийти на помощь. Высококвалифицированный специалист, профессионал своего дела, 35 лет она посвятила охране здоровья жителей нашего города. Всегда была чутка и внимательна к пациентам, умела найти индивидуальный подход к каждому из них. Не одно поколение врачей было воспитано на ее опыте и профессионализме. Благодаря всему вышесказанному, Наталия Сергеевна снискала заслуженный авторитет и уважение среди коллег и жителей города. Память о Наталии Сергеевне будет жить в наших сердцах, — рассказали в администрация Дзержинской горбольницы.

13 мая 2020 года Наталья Куприна скончалась.

P.S.

Редакция «Комсомольской правды» приносит глубокие соболезнования коллегам, родным и близким погибших врачей. Их подвиг не должны забыть.

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