Медперсонал, работавший по найму в «Коммунарке», получил все выплаты

17 Май 2020 2020-05-17T23:36:45+03:00

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Весь работающий по договору медперсонал московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке, куда поступают жители столицы с подозрением на коронавирусную инфекцию, на сегодняшний день в полном объеме получил положенные выплаты за работу в апреле.

Деньги медикам перечислены с учетом федеральных и городских доплат, сообщает городской департамент здравоохранения на своем официальном сайте. Уточняется, что ГКБ №40 выполнила все обязательства в рамках новых договорных отношений с подрядной организацией.

«13 мая был проведен трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат», - говорится в сообщении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 11 мая президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране, а также поручил наладить работу так, чтобы все медработники получили положенные им апрельские выплаты за работу с коронавирусными пациентами до 15 мая. Глава государства взял этот вопрос под личный контроль.

К слову, ранее медсестра из «Коммунарки» рассказала «КП», как тяжело сейчас приходится персоналу больницы. Например, однажды она посмотрела на шагомер в своем телефоне, и оказалось, что за смену по больничным коридорам прошла 24 километра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775308" frameborder="0"></iframe> Инфекционная больница в Коммунарке получит новое отделение.Городская клиническая больница №40 в Коммунарке получит новые корпуса для долечивания пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU