Медперсонал, работавший по найму в «Коммунарке», получил все выплаты
Весь работающий по договору медперсонал московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке, куда поступают жители столицы с подозрением на коронавирусную инфекцию, на сегодняшний день в полном объеме получил положенные выплаты за работу в апреле.
Деньги медикам перечислены с учетом федеральных и городских доплат, сообщает городской департамент здравоохранения на своем официальном сайте. Уточняется, что ГКБ №40 выполнила все обязательства в рамках новых договорных отношений с подрядной организацией.
«13 мая был проведен трансфер денежных средств с учетом федеральных и городских доплат», - говорится в сообщении.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 11 мая президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране, а также поручил наладить работу так, чтобы все медработники получили положенные им апрельские выплаты за работу с коронавирусными пациентами до 15 мая. Глава государства взял этот вопрос под личный контроль.
К слову, ранее медсестра из «Коммунарки» рассказала «КП», как тяжело сейчас приходится персоналу больницы. Например, однажды она посмотрела на шагомер в своем телефоне, и оказалось, что за смену по больничным коридорам прошла 24 километра.
Инфекционная больница в Коммунарке получит новое отделение.Городская клиническая больница №40 в Коммунарке получит новые корпуса для долечивания пациентов с коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Важное из обращения Путина: нерабочие дни с 12 мая отменены; пособия на детей – 10 тысяч рублей и личная проверка зарплаты врачей
Президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Но перед этим президент подвел итог шестинедельных «каникул» (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»