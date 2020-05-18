Названы города России, где воздух стал чище во время самоизоляции
За время введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограничений и режима самоизоляции в период вспышки заболевания COVID-19 стало легче дышать как минимум в семи городах России.
По данным Росприроднадзора, воздух стал чище в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства анализе информации о промышленных предприятиях в 12 городах-участниках проекта «Чистый воздух» и результатах измерений качества воздуха в этих населенных пунктах.
В частности, в документе отмечается, что в Липецке воздух в целом улучшился, но работающие заводы и фабрики продолжают загрязнять атмосферу, а вот в Череповце уменьшились и выбросы промышленных предприятий, воздух очистился. В то же время в Братске воздух стал лучше из-за уменьшения транспорта на дорогах и потепления.
Города-участники проекта «Чистый воздух»
Братск,
Красноярск,
Липецк,
Магнитогорск,
Медногорск,
Нижний Тагил,
Новокузнецк,
Норильск,
Омск,
Челябинск,
Череповец,
Чита.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пока экономика встала – природа отдыхает. Но это ненадолго
Благодаря пандемии во многих городах очистились вода и воздух. Однако, как предупреждают специалисты, мы рано радуемся (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»