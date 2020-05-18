2020-05-18T01:17:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы города России, где воздух стал чище во время самоизоляции

По данным Росприроднадзора, дышать стало легче в семи городах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За время самоизоляции воздух стал чище в семи городах РоссииЗа время самоизоляции воздух стал чище в семи городах РоссииФото: Мария ЛЕНЦ
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За время введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограничений и режима самоизоляции в период вспышки заболевания COVID-19 стало легче дышать как минимум в семи городах России.

По данным Росприроднадзора, воздух стал чище в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства анализе информации о промышленных предприятиях в 12 городах-участниках проекта «Чистый воздух» и результатах измерений качества воздуха в этих населенных пунктах.

В частности, в документе отмечается, что в Липецке воздух в целом улучшился, но работающие заводы и фабрики продолжают загрязнять атмосферу, а вот в Череповце уменьшились и выбросы промышленных предприятий, воздух очистился. В то же время в Братске воздух стал лучше из-за уменьшения транспорта на дорогах и потепления.

Города-участники проекта «Чистый воздух»

Братск,

Красноярск,

Липецк,

Магнитогорск,

Медногорск,

Нижний Тагил,

Новокузнецк,

Норильск,

Омск,

Челябинск,

Череповец,

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ИСТОЧНИК KP.RU

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