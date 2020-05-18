В России остановился рост заболеваемости коронавирусом коронавируса

18 Май 2020 2020-05-18T02:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Практически во всех регионах России отмечается стабилизация ситуации с распространением заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на сегодняшний день рост распространения коронавирусной инфекции в нашей стране остановлен, Россия достигла «уровня стабильности, которого мы все ждали, к которому двигались». Анна Попова убеждена, что достичь такого результата, в частности, удалось благодаря «очень бережному отношению» россиян к своему здоровью.

Однако, как предупредила главный санитарный врач страны, жить в новых условиях нам придется еще долго, но если все научатся соблюдать введенные из-за вспышки коронавируса правила, ограничительные меры не будут ужесточаться. В частности, в общественных местах, магазинах, в транспорте, на работе и на улице необходимо носить защитные маски.

Отвечая на вопрос, поможет ли в борьбе с COVID-19 жаркое летнее солнце, глава Роспотребнадзора отметила, что «мы всегда ищем надежду даже там, где она маловероятна». Анна Попова подчеркнула, что хоть рост заболеваемости на сегодняшний день и затормозился, летом людям все же лучше придерживаться тех же правил, что и весной.

ИСТОЧНИК KP.RU