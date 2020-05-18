2020-05-18T02:37:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В России остановился рост заболеваемости коронавирусом коронавируса

По данным Роспотребнадзора стабилизация ситуации с распространением COVID-19 отмечается по всей стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава Роспотребнадзора Анна ПоповаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Практически во всех регионах России отмечается стабилизация ситуации с распространением заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, на сегодняшний день рост распространения коронавирусной инфекции в нашей стране остановлен, Россия достигла «уровня стабильности, которого мы все ждали, к которому двигались». Анна Попова убеждена, что достичь такого результата, в частности, удалось благодаря «очень бережному отношению» россиян к своему здоровью.

Однако, как предупредила главный санитарный врач страны, жить в новых условиях нам придется еще долго, но если все научатся соблюдать введенные из-за вспышки коронавируса правила, ограничительные меры не будут ужесточаться. В частности, в общественных местах, магазинах, в транспорте, на работе и на улице необходимо носить защитные маски.

Отвечая на вопрос, поможет ли в борьбе с COVID-19 жаркое летнее солнце, глава Роспотребнадзора отметила, что «мы всегда ищем надежду даже там, где она маловероятна». Анна Попова подчеркнула, что хоть рост заболеваемости на сегодняшний день и затормозился, летом людям все же лучше придерживаться тех же правил, что и весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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