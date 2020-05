Американцы испугались нового «морского монстра» из России

18 Май 2020 2020-05-18T06:07:53+03:00

Опубликованное российским посольством в ЮАР в Twitter около трех лет назад сообщение о разработке экраноплана A-050 вдохновило журналистов американского издания We Are The Mighty на статью, в которой утверждается, что Россия строит нового «морского монстра».

Издание со ссылкой на твит трехлетней давности пишет, что A-050 станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», который лег в основу советского экраноплана-ракетоносца «Лунь», а также что новый аппарат способен переносить не менее девяти тонн грузов на дальность до 4,8 тысячи километров, перемещаясь при этом со скоростью до 480 километров в час. По данным We Are The Mighty, экраноплан будет оснащен сверхзвуковыми ракетами, подобными совместной индийско-российской разработке PJ-10 BrahMos.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о перспективном экраноплане «Чайка – 2», который разработчики намерены применять для обслуживания Арктической зоны, Дальнего Востока, Курил и Камчатки. Позже, в 2018 году, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что в России создадут экраноплан, отличительной особенностью которого станут наличие ракетного вооружения и невидимость для радаров.

