2020-05-18T06:07:53+03:00
В мире

Американцы испугались нового «морского монстра» из России

Об этом написало одно из СМИ США, увидев в Twitter сообщение российского посольства в ЮАР о разработке экраноплана A-050
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экраноплан будущего A-050. Фото: Twitter пресс-службы посольства России в ЮАРЭкраноплан будущего A-050. Фото: Twitter пресс-службы посольства России в ЮАР
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Опубликованное российским посольством в ЮАР в Twitter около трех лет назад сообщение о разработке экраноплана A-050 вдохновило журналистов американского издания We Are The Mighty на статью, в которой утверждается, что Россия строит нового «морского монстра».

Издание со ссылкой на твит трехлетней давности пишет, что A-050 станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», который лег в основу советского экраноплана-ракетоносца «Лунь», а также что новый аппарат способен переносить не менее девяти тонн грузов на дальность до 4,8 тысячи километров, перемещаясь при этом со скоростью до 480 километров в час. По данным We Are The Mighty, экраноплан будет оснащен сверхзвуковыми ракетами, подобными совместной индийско-российской разработке PJ-10 BrahMos.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о перспективном экраноплане «Чайка – 2», который разработчики намерены применять для обслуживания Арктической зоны, Дальнего Востока, Курил и Камчатки. Позже, в 2018 году, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что в России создадут экраноплан, отличительной особенностью которого станут наличие ракетного вооружения и невидимость для радаров.

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Это будет настоящая находка для служб МЧС, пограничников, исследователей северных и арктических широт, а также для пассажирских перевозчиков (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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