В России создадут экраноплан с ракетным вооружением

СЕГОДНЯ 18:41 2018-09-08T18:42:19+03:00

В России разрабатывают экранопланы. Фото: предоставлено ОАО ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, министерство обороны уже ведет разработку аппарата в рамках государственной программы закупки вооружений

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В России создадут экраноплан, главным достоинством которого станет ракетное вооружение на борту. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 (государственной программы закупки вооружений, рассчитанной на 10 лет) ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения", — сказал Мантуров в рамках выставки "Гидроавиасалон-2018".

Он отметил, что разработанный российскими специалистами аппарат станет современным, невидимым для радаров оружием. Он будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей, передает РИА Новости.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что до 2027 года в стране создадут опытный образец экраноплана «Орлан». Также, по его словам, в рамках государственной программы вооружений разработают корабли на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена».