2018-09-08T18:42:19+03:00
Политика

В России создадут экраноплан с ракетным вооружением

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, министерство обороны уже ведет разработку аппарата в рамках государственной программы закупки вооружений
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В России разрабатывают экранопланы. Фото: предоставлено ОАО ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева.В России разрабатывают экранопланы. Фото: предоставлено ОАО ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева.
Изменить размер текста:

В России создадут экраноплан, главным достоинством которого станет ракетное вооружение на борту. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 (государственной программы закупки вооружений, рассчитанной на 10 лет) ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения", — сказал Мантуров в рамках выставки "Гидроавиасалон-2018".

Он отметил, что разработанный российскими специалистами аппарат станет современным, невидимым для радаров оружием. Он будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей, передает РИА Новости.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявлял, что до 2027 года в стране создадут опытный образец экраноплана «Орлан». Также, по его словам, в рамках государственной программы вооружений разработают корабли на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города
Порошенко затруднился сказать, когда на Украине настанет мир
Названы самые опасные приложения для iPhone
Путин и Медведев посетили открытие концертного зала "Зарядье"
В Китае произошло землетрясение, пострадали не менее 14 человек
Власти иракской Басры вводят комендантский час по всей провинции
Составлен рейтинг самых посещаемых стран мира
"Тихая смерть": американское издание восхитилось новым российским бесшумным минометом
Срок выплаты пособий по безработице уменьшится до шести месяцев
Россия и Вьетнам договорились сотрудничать по вопросам международной безопасности
Минобороны РФ раскрыло дату и время готовящейся инсценировки химатаки в Идлибе
В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях модернизированных вертолетов Ми-28НМ
Apple предупредила о возможном подорожании своей продукции из-за предложенных Трампом пошлин
Легендарный англичанин Джон Терри в ближайшее время может перейти в "Спартак"
Деятели культуры призвали отказать Израилю в праве проведения Евровидения
Татьяна Навка о феноменальном катании Трусовой: «Несколько лет назад никто не поверил бы»