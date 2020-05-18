18 Май 2020 2020-05-18T11:10:59+03:00

Прокуратура нашла нарушения при выплатах медикам в более чем 10 регионах России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не все ответственные ведомства своевременно и в полном объеме заплатили врачам за борьбу с коронавирусом

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Прокуроры в ходе проверок выявили нарушения при выплатах медикам за лечение больных коронавирусом в более чем 10 регионах Российской Федерации. Об этом 18 мая сообщил официальный представитель Генпрокуратуры государства Андрей Иванов.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов поручил правоохранителям проверить, как обеспечиваются стимулирующими выплатами врачи, медицинский персонал, водители скорой помощи, и незамедлительно принимать исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений прав данных граждан страны.

- Проверки сейчас организованы во всех регионах России. Нарушения прокуратура выявила в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов, - отметил официальный представитель ведомства.

Он также добавил, что врачи, права на получение стимулирующих выплат которых были нарушены, могут обратиться в органы прокуратуры, в том числе с помощью интернет-приемных.

- Проверочные мероприятия в таком случае будут организованы незамедлительно, - подчеркнул Андрей Иванов.

Кроме того, сегодня председатель Следственного комитета потребовал доложить о ходе проверок, организованных в регионах по материалам СМИ, в том числе о нарушениях прав медицинских работников.

Он дал указание руководству регионального ведомства провести весь комплекс мероприятий, направленных на установление причин, приведших к нарушению прав врач во время пандемии коронавируса, и при наличии оснований в кратчайшие сроки принять соответствующие решения.

ИСТОЧНИК KP.RU