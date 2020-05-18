2020-05-18T11:00:42+03:00
Общество

Эксперты назвали трудности, которые ждут школы при выполнении рекомендаций Роспотребнадзора

Городские и сельские школы столкнутся с разными сложностями
Елена АКИМОВА
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Эксперты назвали основные трудности, с которыми столкнутся школы, выходя из карантинаЭксперты назвали основные трудности, с которыми столкнутся школы, выходя из карантинаФото: Олег УКЛАДОВ
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Роспотребнадзор озвучил рекомендации для школ, как организовать обучение после выхода из карантина. Основное требование – усиление мер дезинфекции и максимальное разделение учащихся.

Эксперты назвали основные трудности, с которыми столкнутся в образовательных учреждениях. Первое – это насколько реально снизить контакты между детьми в школах.

—Масштабы школ в крупных городах настолько велики, что перемены невозможно сдвигать до бесконечности. Все равно несколько классов будут иметь схожее расписание, — полагает оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

Нагрузка на учителей-предметников сегодня очень высока, плавающий график и переходы из кабинета в кабинет собьет отлаженный процесс и сделает рабочий день бесконечным. Как быть с профильными кабинетами пока не ясно, ведь педагог не сможет носить с собой громоздкие пособия и целые лаборатории.

Тем не менее, идея закрепить за детьми отдельное помещение не нова, она обсуждается много лет. В целом эксперты оценивают ее позитивно, поскольку этот подход обеспечивает детям «большую стабильность». Но удержать детей от общения между собой все равно не выйдет.

- Устав от изоляции дети будут активно общаться - это сто процентов. Контролировать их в этой ситуации будет невозможно. При этом родители и педагоги будут достаточно нервно реагировать на такие контакты. В результате можно ждать просто общего невроза, - комментирует "Известиям" профессор, доктор психологических наук, главный научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Илья Слободчиков.

Крупные школы в городах вряд ли смогут полностью встроиться в новые правила, а вот для сельских этот процесс пройдет менее болезненно.

- В малокомплектных школах классы небольшие. Как показывает практика, нам вообще в принципе не надо было идти по пути оптимизации и уничтожения малокомплектных сельских школ. Нам не надо было свозить всех учеников в крупные учреждения, тогда дети заведомо были изолированы небольшими группами, - уверен Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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