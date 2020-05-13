2020-05-13T20:32:55+03:00
Общество

Российский школы после открытия будут работать по-новому: для каждого класса должны составить свой график

Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию для учебных заведений пересмотреть время начала уроков, чтобы избежать скопления учащихся в вестибюлях и на переменах
Оксана КАЛЬНИНА
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе образовательных учрежденийРоспотребнадзор выпустил рекомендации по работе образовательных учрежденийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация с коронавирусом заставляет нас пересматривать незыблемые правила. Вот и школьный уклад придется полностью поменять. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе образовательных учреждений, где расписал меры безопасности, которые школы должны будут соблюдать.

Среди них – привычная уже утренняя термометрия, изоляция детей и взрослых с симптомами ОРВИ, дезинфекция дверных ручек, столов (в том числе в столовых), сливных кнопок унитазов, мытье полов со средствами для дезинфекции. Но есть и новые пункты.

- Перед началом работы школы должна быть проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.

- При входе в школу нужно установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

- Закрепить за каждым классом (группой) кабинет и исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и прогулок.

- Занятия физкультурой перенести, по возможности, на улицу.

- Во время перемен проводить текущую дезинфекцию помещений, а также сквозное проветривание классов (в отсутствии учеников).

- Посуду и столы в столовых дезинфицировать, а сотрудникам пищеблока носить маски и перчатки.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию для учебных заведений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендацию для учебных заведений

Но, самое главное:

- По возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе (группе).

- Пересмотреть режим работы организации, в том числе. расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов.

На этих словах я, признаюсь, очень порадовалась, что не завуч и не директор школы. Потому что, учитывая перегруженность наших учебных заведений, что многие из них учатся в две смены (а кое-кто и в три, маскируя это плавающим началом занятий), администрации школ придется сильно исхитриться, чтобы перестроить расписание. Впрочем, не уверена, что радоваться буду долго: первая смена в школе моего сына и так начиналась в восемь утра. А теперь, не удивлюсь, кому-то и в 7.30 придется садиться за уроки, чтобы следующие классы уложились с приходом в школу…

И как, интересно, учителя будут вести уроки, если за дверями класса беснуется соседний, у которого как раз перемена. Как развести детей в столовой, которая, как ни крути с большими переменами – всего одна на несколько десятков классов? Как сделать классы поменьше (пусть это и мягкая рекомендация «по возможности») – их ведь не от хорошей жизни делают по 30 – 40 человек…

В общем, конечно, поживем – увидим. Но не исключено, что дистанционное обучение нам, родителям, еще покажется малиной…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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