2020-05-18T11:03:24+03:00
Здоровье

В двух марках креветок Роскачество обнаружило превышение норм мышьяка

Эксперты отметили, что оно не опасно для человека
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марокРоскачество выявило мышьяк в креветках двух марокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Повторное исследование креветок выявило превышение допустимых норм мышьяка в товарах двух марок, сообщили в Роскачестве.

Отмечается, что во втором исследовании ни в одной из марок не нашли превышения тяжёлых металлов и радионуклидов, микробиологические показатели также в норме.

- У потребителей само слово "мышьяк" вызывает опасение. Однако последние исследования зарубежных ученых показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, - отмечается в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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