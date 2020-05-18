В двух марках креветок Роскачество обнаружило превышение норм мышьяка

18 Май 2020 2020-05-18T11:03:24+03:00

Эксперты отметили, что оно не опасно для человека

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Повторное исследование креветок выявило превышение допустимых норм мышьяка в товарах двух марок, сообщили в Роскачестве.

Отмечается, что во втором исследовании ни в одной из марок не нашли превышения тяжёлых металлов и радионуклидов, микробиологические показатели также в норме.

- У потребителей само слово "мышьяк" вызывает опасение. Однако последние исследования зарубежных ученых показывают, что содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, - отмечается в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU