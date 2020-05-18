Должно быть стыдно: Мишустин отчитал чиновников за задержки выплат врачам

18 Май 2020 2020-05-18T15:39:07+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин отчитал чиновников и глав регионов за задержки по выплатам врачам.

Ранее следователи организовали проверку по фактам публикаций в СМИ, а также по заявлениям непосредственно от самих медиков. До кого-то деньги доходили не в полном объеме, рассчитывали не по факту работы с пациентами, зараженными коронавирусом, а по часам, сменам и так далее. Такой подход в ходе совещания раскритиковал президент, напомнив, что не давал поручений, считать часы и минуты врачей в сменах.

- Требую до завтра разобраться со всеми замечаниями Путина по доплатам врачам,- сказал Мишустин.

Он напомнил, что выплаты медикам - "это приоритет", задержки недопустимы.

- Тем, кто рассчитывает выплаты врачам по часам, должно быть стыдно,- заявил премьер.

Напомним, врачи, средний и младший медперсонал, могут рассчитывать на прибавку к зарплате на сумму от 25 до 80 тысяч рублей. Отдельно медикам президент поручил назначить доплату за смены.

ИСТОЧНИК KP.RU