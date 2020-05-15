Врачам за лечение пациентов с коронавирусом будут платить по 60 тысяч за смену

15 Май 2020 2020-05-15T22:05:27+03:00

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Президент Владимир Путин дал поручение назначить врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, дополнительные выплаты - за смену будут платить по 60 тысяч рублей.

В пятницу 11 мая глава государства провел совещание по санитарно-эпидемической обстановке. По итогам этой встречи он дал поручения правительству уже к 1 июня внести изменения в закон о соцвыплатах.

Специальные доплаты к зарплате с 15 апреля по 15 июня врачи получат "за особые условия труда". Работники больниц - врачи, медсестры, водители "скорых", из-за близости к больным с коронавирусом, ежедневно рискуют своими жизнями и здоровьем, чтобы спасать пациентов. Поэтому их работу президент предложил поощрять дополнительными денежными выплатами:

- Назначить врачам – 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 60 тысяч рублей за смену,- сказано в поручении президента.

Санитары, медики из лечебных кабинетов (весь средний медперсонал) получат прибавку в 25 тысяч рублей за смену, в случае работы с инфицированными коронавирусом - 35 тысяч рублей.

прибавка для младшего медперсонала составит 15 тысяч рублей, в случае работы с коронавирусными пациентами - 20 тысяч рублей.

Технический персонал - 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU