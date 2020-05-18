В регионы перечислили 22 миллиарда рублей на «коронавирусные» доплаты медикам

18 Май 2020 2020-05-18T15:49:20+03:00

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В регионы России уже перечислено 22 миллиарда рублей на доплаты врачам и медицинскому персоналу за лечение пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 18 мая, заявил премьер-министр государства Михаил Мишустин.

- Утвержден перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в сумме более 68 тысяч рублей, - отметил председатель российского правительства в ходе совещания.

Глава кабмина в очередной раз подчеркнул необходимости финансовой помощи медиками, которые лечат пациентов с инфекцией.

- На плечи медработников легла основная тяжесть борьбы с пандемией. Врачи каждый день делают все возможное для своих пациентов, многие из них несут серьезные риски. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь им, - сказал Михаил Мишустин и потребовал начать работу по начислению выплат медикам за май.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, премьер-министр Михаил Мишустин отчитал чиновников и глав регионов за задержки по выплатам врачам, подчеркнув, что в настоящее время своевременная и полная выплата надбавок врачам – это абсолютный приоритет для властей и глав медицинских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU