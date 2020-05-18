Стоимость российской нефти обновила максимум с середины марта

18 Май 2020 2020-05-18T19:55:51+03:00

Цена на нефть марки Urals поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с середины марта Фото: REUTERS

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Стоимость российской нефти Urals впервые с середины марта превысила отметку в 30 долларов за баррель. Об этом сообщает сообщает новостная служба международного ценового агентства Argus.

В конце прошлой неделе цена нефти Urals в северо-западной Европе поднялась на $1,49 за баррель, до 30,44 доллара. В Средиземноморье стоимость нефти также подорожала на 1,49 доллара за баррель, до 31,84.

- Мировые котировки нефти растут благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+, а также дополнительному сокращению добычи ближневосточными поставщиками, - говорится в сообщении агентства.

Аналитики также отмечают, что спрос на черное золото начинает постепенно восстанавливаться, так как многие страны отменяют карантинные ограничения.

Ранее стало известно о том, что цена нефти марки Brent впервые с 9 апреля поднялась выше 35 долларов за баррель. На открытии торгов лондонской биржи она выросла на 7,94 процента и достигла отметки в 35,08 доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU