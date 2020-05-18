18 Май 2020 2020-05-18T17:49:06+03:00

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По данным торгов 18 мая 2020 года стоимость нефти марки Brent поднялась выше 35 долларов за баррель. Такое повышение цены ресурса последний раз наблюдалось 9 апреля этого года, когда сметь Brent стоила более 36 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле этого года на открытии торгов лондонской биржи выросла на 7,94 процента и достигла отметки в 35,08 доллара. Также растет и цена на нефтяную смесь WTI – стоимость марки выросла на 9,55 процента до отметки в 32,34 американских доллара за баррель.

Напомним, что в конце прошлого месяца на нефтяном рынке произошла невероятная, на первый взгляд, ситуация: стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, достигнув цены в минус 37 долларов за баррель. Сайт kp.ru вместе с экспертом разобрался, будет ли российская нефть стоить меньше нуля, и к каким последствиям для стоимости «черного золота» могут привести биржевые игры.

ИСТОЧНИК KP.RU