Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 35 долларов
По данным торгов 18 мая 2020 года стоимость нефти марки Brent поднялась выше 35 долларов за баррель. Такое повышение цены ресурса последний раз наблюдалось 9 апреля этого года, когда сметь Brent стоила более 36 долларов за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле этого года на открытии торгов лондонской биржи выросла на 7,94 процента и достигла отметки в 35,08 доллара. Также растет и цена на нефтяную смесь WTI – стоимость марки выросла на 9,55 процента до отметки в 32,34 американских доллара за баррель.
Напомним, что в конце прошлого месяца на нефтяном рынке произошла невероятная, на первый взгляд, ситуация: стоимость американской нефти впервые в истории стала отрицательной, достигнув цены в минус 37 долларов за баррель. Сайт kp.ru вместе с экспертом разобрался, будет ли российская нефть стоить меньше нуля, и к каким последствиям для стоимости «черного золота» могут привести биржевые игры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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